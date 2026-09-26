Trabzonspor'un teklifine "evet" dedi: Yıldız ismin görevi belli oldu

Trabzonspor, Eylül 2025'te emeklilik kararı alan Jerome Boateng ile anlaşma sağladı. Manchester City ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin de formasını da giyen 38 yaşındaki Alman eski futbolcu, teknik direktör Thomas Reis'ın ekibinde "yardımcı antrenör" olarak görev yapacak.

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Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Thomas Reis'i takımın başına getiren ve yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, yardımcı ekibi de değiştiriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; bordo-mavili yönetim ile Jerome Boateng, "yardımcı antrenörlük" konusunda anlaşmaya vardı. Alman futbol adamı, kısa süre içerisinde Reis'ın ekibine katılmak için şehre gelecek.

Jerome Boateng

Profesyonel kariyerini 18 yıl sürdürdükten sonra Eylül 2025'te kramponlarını asma kararı alan Jerome Boateng, aynı yıl Avusturya ekibi LASK'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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