FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı

FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 transfer dönemini kapsayan bir yaptırım yer aldı.

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Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı listesinde yer aldı. FIFA'nın resmi transfer yasağı kayıtlarında Fenerbahçe için 3 dönemlik transfer kısıtlaması bulunduğu görülürken, kararın mali bir dosyayla bağlantılı olduğu belirtildi. FIFA'nın sisteminde yer alan bilgilere göre söz konusu yaptırımın kaldırılması da mümkün.

ÖDEME YAPILIRSA YASAK KALKACAK

FIFA'nın sisteminde yer alan bilgilere göre, dosyada belirtilen ücretin ödenmesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer yasağının sona erdirilebileceği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin ilgili mali yükümlülüğü yerine getirmesi, yaptırımın uygulanma sürecini doğrudan etkileyebilecek. Bu nedenle FIFA kaydında 3 dönem olarak görünen transfer yasağı, ödeme yapılması halinde devam etmeyebilir.

YASAĞIN NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Fenerbahçe'ye yaptırımın hangi dosyadan kaynaklandığı ve dosya kapsamında belirtilen ödeme miktarı konusunda ise mevcut kayıtta ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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