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Kayseri'de ağabey-kardeş kavgasında kan aktı!

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Kayseri'de ağabey-kardeş kavgasında kan aktı!
Başlık ResmiKayseride ağabey-kardeş kavgasında kan aktı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil ikamette ağabey-kardeş arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada iki kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

AĞABEY-KARDEŞ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada 2 kardeş vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralandı.

Kayseride ağabey-kardeş kavgasında kan aktı!
Başlık ResmiKayseride ağabey-kardeş kavgasında kan aktı!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı ağabey ve kardeşini olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından evde ve evin bahçesinde inceleme yapıldı.

Kayseri'de ağabey-kardeş kavgasında kan aktı!
Başlık ResmiKayseri'de ağabey-kardeş kavgasında kan aktı!

BABA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan F.Ö.’nün ifadesinde bıçaklı kavgada babası H.A.Ö.’nün de yer aldığını söylediği öğrenildi. F.Ö.’nün beyanının ardından gözaltına alınan baba H.A.Ö. sağlık kontrolünden geçirilerek karakola götürüldü. Basın mensupları tarafından oğlunun kendisini şüpheli olarak göstermesiyle ilgili soruya H.A.Ö., "Oğlumun söylediği gibi değil. Kesinlikle öyle bir şey yok. Niye öyle bir beyan verdi bilmiyorum. Kavga oğullarım arasında gerçekleşti. Ben sadece kavgayı duyunca gittim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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