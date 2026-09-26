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Yargıtay’dan sosyal medyada hakarete “görünürlük” kriteri! Hesabın herkese açık olup olmadığına bakılmalı

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Yargıtay’dan sosyal medyada hakarete “görünürlük” kriteri! Hesabın herkese açık olup olmadığına bakılmalı
Başlık ResmiYargıtay’dan sosyal medyada hakarete “görünürlük” kriteri! Hesabın herkese açık olup olmadığına bakılmalı

Yargıtay, sosyal medyadaki hakaret suçları için ceza kriterini belirledi: Hesabın herkese açık olup olmadığına bakılacak, paylaşımın görünürlük derecesine göre ceza verilecek.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya hakaretinin aleni sayılıp sayılmayacağının, hesabın herkese açık olup olmadığına göre değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski nişanlılar arasında sosyal medya üzerinden yaşanan hakaret davasında, Ödemiş 2. Asliye Ceza Mahkemesi eski nişanlısına hakaret içerikli mesajlar gönderen erkeği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti.

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“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Erkeğin itirazı üzerin gidilen istinaf aşamasında da karar değişmeyince dosya Yargıtay’a taşındı Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, mahkûmiyetin dayandığı deliller bakımından yerel mahkemenin değerlendirmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Ancak sosyal medya paylaşımının aleniyet yönünden yeterince araştırılmadığı sonucuna vardı.

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Yargıtay, paylaşımın yapıldığı hesabın herkese açık olup olmadığının ve yazıların herkes tarafından görülme imkânının bulunup bulunmadığının belirlenmesi, ardından hakaret suçunda aleniyet unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca, sanığın hapis cezasının ertelenmesi yönünden kişisel durumunun ve yargılama sürecindeki pişmanlığının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Daire, suçun niteliği bakımından basit yargılama usulünün uygulanıp uygulanmayacağının da yeniden ele alınması gerektiğine işaret ederek mahkumiyet kararını bozdu.

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