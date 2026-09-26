Film keyfi, yeme içme sektörüne yaradı! Örümcek Adam’la cirolar da gişe yaptı

Örümcek Adam ve Odyssey filmleriyle sinema salonlarında başlayan hareketlilik AVM’lere de yansıdı. Sinema ziyaretleri yüzde 350’ye varan artış gösterirken, yeme içme ciroları da yüzde 5 yükseldi.

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Sinema sektörü uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. ‘Örümcek Adam’ filmi bugüne kadar 2,5 milyon izlenme oranına ulaşırken ‘Odyssey' ise 2 milyon barajına yaklaştı. Sinema salonlarında artan doluluk ise en çok AVM sektörüne yaradı. AVM’lerde artan ziyaretçi sayısıyla birlikte yeme içme sektörü ciro rekoru kırdı. ECE Türkiye’nin Genel Müdürü Nuri Şapkacı, alışveriş merkezlerinde moda ve giyimde büyümenin yavaşladığını, buna rağmen eğlence, sinema ve yeme içme sektörlerinin enflasyonun oldukça üzerinde bir performans sergilediğini vurguladı.

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla kan kaybeden sinema sektörünün doğru yapımlarla yeniden büyük bir çekim gücüne dönüştüğünü aktaran Şapkacı, “Özellikle ‘Odyssey’ ve ‘Örümcek Adam’ gibi güçlü filmlerin vizyona girmesiyle sinema cirolarında ve ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar gördük. Odyssey ile başlayan bu dalgada aynı döneme kıyasla yüzde 350’ye varan artışlar yaşandı. Hatta Marmara Park AVM özelinde sinema tarafındaki hareketlilik dört katına kadar çıktı” dedi.

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Sinema ve eğlenceye olan ilginin yeme içme sektörünü de olumlu etkilediğini dile getiren Şapkacı, “Yeme, içme ve eğlence artık birbirinden koparılamaz bir bütün hâline geldi. Tüketici satın alma gücündeki değişime paralel olarak artık anlık tatmin ve sosyalleşmeye yöneliyor. Sinemaya gelen ziyaretçi orada 3-4 saatlik bir zaman dilimi geçiriyor; film öncesinde veya sonrasında mutlaka yeme içme alanlarına uğruyor. Sinemadaki bu hareketlilik yeme içme cirolarını yüzde 5 yukarı taşıyor. İnsanlar ‘Keyfimiz yerine gelsin, iyi vakit geçirelim’ diyerek sosyalleşmeye bütçe ayırıyor” ifadelerini kullandı.

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ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel ise “Tüketici, harcamalarını tamamen kısmaktan ziyade bütçesini farklı deneyimler arasında yeniden dağıtıyor. Bu sebeple önümüzdeki dönemde yalnızca ciro artışına değil, büyümenin niteliğine ve harcamanın hangi alanlara yöneldiğine bakmak gerekiyor” diye konuştu.

YENİ MARKALARA YER BULMAK İÇİN MEVZUAT DEĞİŞMELİ

Alışveriş merkezlerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirten Nuri Şapkacı, pazara girmek isteyen yeni uluslararası markalara yer bulunamadığını söyledi. Şapkacı, “Mevcut yasal mevzuat sebebiyle AVM’lerde verimsiz mağazaları tahliye etmek 16-17 yıl sürüyor. Oysa hem tüketici hem de turistler yeni markaları görmek istiyor. Bunlar için yer açılamaması durumunda Türkiye alışveriş turizmindeki pozitif ivmesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Yatırım ortamının güçlenmesi ve ticari gayrimenkulde daha öngörülebilir bir zeminin oluşması için yasal düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

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