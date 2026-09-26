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Sağlık

65 yaş üstünde gizli tehlike! Yaşlılarda kilo kaybı normal değil

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65 yaş üstünde gizli tehlike! Yaşlılarda kilo kaybı normal değil
Başlık Resmi65 yaş üstünde gizli tehlike! Yaşlılarda kilo kaybı normal değil

Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil, ayaktan hastaların yaklaşık üçte birinin malnütrisyon riski taşıdığını, hastanede yatanlarda ise bu oranın yüzde 50’lere ulaştığını belirterek “Beslenme yetersizliği tedavinin başarısını da etkiliyor” dedi.

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Yaş ilerledikçe diyabet, kalp hastalıkları, kanser ve demans gibi kronik hastalıkların yanı sıra çoklu ilaç kullanımı ve bakım desteğine erişimde yaşanan problemler de beslenme yetersizliği riskini artırıyor. Yaşlılıkta ortaya çıkan her kilo kaybının “yaşlanmanın doğal sonucu” olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, malnütrisyonun (tıbbi beslenme yetersizliği) geriatrik hastalarda sık karşılaşılan ancak çoğu zaman gözden kaçabilen önemli bir sağlık problemi olduğuna işaret ediyor.

HASTALIKLAR ARTTIKÇA BESLENEMEME RİSKİ DE ARTIYOR

Akademik Geriatri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Nestlé Health Science’ın “Beslenmeni Fark Et” farkındalık hareketinin ayrıntılarının paylaşıldığı toplantıda, yaşlılarda beslenme yetersizliği ve tıbbi beslenme desteği ele alındı. Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil, yaşlılarda malnütrisyonun yaygın görülmesinin birçok faktörün bir araya gelmesinden kaynaklandığını söyledi.

İleri yaşlarda diyabet, kalp hastalıkları, kanser ve demans gibi hastalıkların daha sık görülmesinin beslenme durumunu da etkilediğini belirten Prof. Dr. Halil, hastalıkların hem kas kaybına yol açabildiğini hem de iştahı azaltabildiğini ifade etti. Yaşlıların çok sayıda ilaç kullanmasının da tabloyu etkileyebildiğini belirten Halil, ilaçların yanı sıra besine ulaşmada yaşanan güçlükler ve yeterli bakım veren desteğinin bulunmamasının da malnütrisyon riskini artırabildiğini söyledi.

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Türkiye’de yapılan tarama çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Halil, ayaktan takip edilen yaşlı hastaların yaklaşık üçte birinin beslenme yetersizliği riski taşıdığını belirtti. Hastanede yatan yaşlılarda ise riskin daha da yükseldiğini ifade eden Halil, bu oranın yüzde 50’lere ulaştığını söyledi. Bakım evleri, yoğun bakım üniteleri ve kanser hastaları gibi daha kırılgan gruplarda ise beslenme yetersizliğinin çok daha yüksek oranlarda görülebildiğine dikkat çekti.

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Bu tablo, yaşlılarda beslenme durumunun yalnızca kilo üzerinden değil, hastanın genel sağlık durumu ve kas kaybı gibi unsurlarla birlikte değerlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor.

Beslenme yetersizliğinin yalnızca genel sağlık durumunu değil, uygulanan tedavilerin nasıl tolere edildiğini de etkileyebildiğini belirten Prof. Dr. Halil, özellikle kanser tedavisi gören hastalar üzerinden örnek vererek “Kanser hastalarında kas kütlesi tedaviyi tolere etme açısından önem taşır. Beslenme durumu iyi olan ve kasları korunmuş hastalar kemoterapiyi daha iyi tolere edebilir” dedi.

65 yaş üstünde gizli tehlike! Yaşlılarda kilo kaybı normal değil
Başlık Resmi65 yaş üstünde gizli tehlike! Yaşlılarda kilo kaybı normal değil

SEMİRAMİS PEKKAN: GÜZEL YAŞ ALMANIN SIRRI İÇSEL HUZUR

İlerleyen yaşına rağmen enerjisi, zarafeti ve dinçliğiyle dikkat çeken, kendi deyimiyle “güzel yaş alan” isimlerin başında gelen Semiramis Pekkan, sağlıklı yaşlanmanın ipuçlarını verdi. Kendini bildi bileli spor yaptığını söyleyen Pekkan, “Güzel yaş almanın en büyük sırrı içsel huzurdur. Kıskançlık, haset ve çirkin duygular insanı içeriden yaşlandırır. Hayatın zorluklarına karşı ayakta kalabilmek için ne olursa olsun hayal kurmaktan ve umut etmekten vazgeçmeyin” dedi.

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