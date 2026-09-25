Dünyanın sanatı İstanbul'da! Contemporary İstanbul’da 16 ülkeden yüzlerce sanatçı buluşuyor

Bu sene 20 galeriyle genişleyen Contemporary Istanbul’da Johnny Depp’in “The Bunnyman” eserinin de aralarında olduğu popüler işlerin yanı sıra, önemli sanatçıları eserleri yer alıyor. İspanyol Lluís Cera ise “İstanbul’u Dinliyorum” şiirinden ilhamla yaptığı eserle dikkati çekiyor.

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Türkiye’nin sanat ajandasında önemli bir yere sahip olan Contemporary Istanbul (CI) bugünlerde 21. defa ziyaretçilerini ağırlıyor. 27 Eylül’e kadar Tersane Istanbul’da devam edecek fuarın, bu sene 22 yeni galeriyle genişlemesi dikkati çekiyor. CI, toplamda 16 ülkeden 70 galeri ve sanatçıyı bir araya getiriyor. Fransa’dan Hindistan’a, ABD’den Avustralya’ya kadar farklı coğrafyalardan sanatçıların eserleri fuarda bir arada... Özellikle “Focus: Asia” programı Asya çağdaş sanat sahnesinden galeriler öne çıkarılıyor. Böylece gerçek bir “uluslararası sanat fuarı” görünümü ortaya çıkıyor.

İspanyol sanatçı Lluís Cera

Fuardaki bu genişlemenin devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor. Contemporary Istanbul’da tartışılmaya aday, popülist ve aykırı işler bulunuyor. Fakat son dönemde dünyada öne çıkan sanatçıların eserleri de yok değil. Haliç kıyısında konumlanan Jaume Plensa’nın 7 metre yüksekliğindeki “Juana” adlı abidevi dökme demir heykeli, sanatçının İstanbul’daki ilk kamusal eseri olarak seyirciyle buluşuyor. Sanatçılar Sheikh Rashid Al Khalifa ve Chisato Matsumoto’nun özel işleri CI’da yer alıyor. Öte yandan yapay zekâyla üretilmiş eserlerin de iyiden iyiye sanat dünyasında yer edindiği görülüyor.

JOHNNY DEPP’İN HEYKELİ GELDİ

Oyuncu Johnny Depp’in “The Bunnyman” adlı heykeli fuarda fazlasıyla ilgi çekiyor!

Dünyanın sanatı İstanbulda! Contemporary İstanbul’da 16 ülkeden yüzlerce sanatçı buluşuyor

GARİP ŞEYLER OLUYOR!

Akbank Sanat, Contemporary Istanbul’un 21. Edisyonu’nda, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan “Garip Şeyler Oluyor” başlıklı sergiyi sunuyor. Sergi; değişen teknolojilerin gündelik hayatın gerilimlerini fuara taşıyor.

ORHAN VELİ’DEN İLHAM ALAN İSPANYOL

Ancak İspanyol sanatçı Lluís Cera’nın Orhan Veli’nin “İstanbul’u Dinliyorum” şiirinden ilhamla yaptığı soyut heykeli daha dikkat çekici. Kendisiyle konuştuğumuz sanatçı, bu eseri İstanbul’a adadığını, Türkçe bilmese de şiirde şehrin özünü bulduğunu söylüyor. Samsung’un özel tecrübe alanında ise Güney Koreli multidisipliner sanatçı Vakki’nin eserlerine yer veriliyor.

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