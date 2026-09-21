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Kültür - Sanat

Türk sanatçı Refik Anadol Time listesinde: 100 kişinin arasında

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Türk sanatçı Refik Anadol Time listesinde: 100 kişinin arasında
Başlık ResmiTürk sanatçı Refik Anadol Time listesinde: 100 kişinin arasında

TIME dergisinin ilk “TIME100 Art” listesinde Türk medya sanatçısı Refik Anadol da yer aldı. Anadol, yapay zekâ çağının öne çıkan sanatçıları arasında gösterildi.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Amerikan TIME dergisinin, sanat dünyasına yön veren isimlerini mükâfatlandırmak amacıyla hayata geçirdiği ilk “TIME100 Art” listesi ilan edildi.

Sanatçıların yanı sıra koleksiyonerleri, müzayedecileri, galericileri ve kurum yöneticilerini kapsayan listede Türk medya sanatçısı Refik Anadol da yer aldı.

Türk sanatçı Refik Anadol Time listesinde: 100 kişinin arasında
Başlık ResmiTürk sanatçı Refik Anadol Time listesinde: 100 kişinin arasında
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Sanatçı dergide “40 yaşındaki Anadol, pandemi döneminde dijital sanatta yaşanan patlamadan ortaya çıkan en öne gelen isimlerden biri” diye takdim edildi.

Türk sanatçı Refik Anadol Time listesinde: 100 kişinin arasında
Başlık ResmiTürk sanatçı Refik Anadol Time listesinde: 100 kişinin arasında

Sosyal medyadan açıklama yapan Anadol ise “Sevgili arkadaşlar, 2026 TIME 100 Art listesine seçilme hususunda büyük bir onur duyuyorum! ‘Yapay zekâ çağındaki Sanatçısı’ olarak tanınmak, gelecek sanatını şekillendiren en etkileyici 100 insan arasında yer almak, son derece gurur verici bir his” ifadelerini kullandı.

Time’ın 100 kişilik listeyi içeren özel sayının kapağında ise fotoğrafçı Tyler Mitchell’ın çektiği portresiyle ressam Amy Sherald yer aldı.

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