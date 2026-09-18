Müge Anlı’nın eşi için yeni karar! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görevi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında 39 ilin emniyet müdürünün görev yeri değişti, 24 il emniyet müdürü ise merkeze çekildi. Kararnamede, televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun yeni görev yeriyle ilgili detay da dikkat çekti.

Emniyet teşkilatında görev değişikliklerini kapsayan yeni kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. 39 ilin emniyet müdürünün görev yerinin değiştiği, 24 emniyet müdürünün ise merkeze alındığı kararnamede Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun yeni görevi de belli oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’in de merkeze alınan isimler arasında yer aldığı kararnameyle birlikte, son dönemde adından söz ettiren iki isimle ilgili de yeni gelişmeler yaşandı.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU’NUN YENİ GÖREVİ AÇIKLANDI

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026 yılına Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başladı. Mayıs ayında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yüzbaşıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1 Eylül’de gerçekleştirilen ilçe ve şube müdürlüklerindeki kapsamlı değişikliklerin ardından bu görevinden ayrıldı.

Sarıyer ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun ise yeni görev yeri belli oldu. Kararname kapsamında herhangi bir ilin emniyet müdürlüğüne atanmayan Yüzbaşıoğlu’nun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildiği öğrenildi.

Müge Anlı - Şinasi Yüzbaşıoğlu

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLMADI

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında 39 ilin emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi. Yüzbaşıoğlu’nun ismi ise il emniyet müdürlüklerine yönelik atama listesinde yer almadı.

Buna göre Yüzbaşıoğlu’nun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacağı öğrenildi. Yüzbaşıoğlu’nun ilerleyen süreçte yeniden bir il emniyet müdürlüğüne atanıp atanmayacağı ise merak konusu oldu.

OKUL SALDIRISININ ARDINDAN MERKEZE ALINDI

Kararnameyle merkeze alınan isimler arasında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de yer aldı. Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırının ardından kamuoyunun gündemine gelen Yiğit, yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. Yiğit’in yerine Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı atandı.

Hasan Yiğit - Beyti Kalaycı

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA İFADE VERMİŞTİ

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de kararname kapsamında merkeze alınan isimlerden oldu. Delen’in, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından görev yerinde değişikliğe gidildi. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan getirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ