Muğla’da “Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri bulundu. Antik kentte geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin bilgi vermesi beklenen izlere ilişkin inceleme sürüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Muğla’nın Yatağan ilçesindeki “Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde şaşırtan bir keşif daha yapıldı. Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen bölgede sürdürülen kazılarda, yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri ortaya çıkarıldı.

Stratonikeia’da arkeolojik kazı çalışmaları devam ederken, Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bu yıl frigidarium bölümündeki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu

HAMAM HAVUZU, NİŞLER...

Bölgede önemli buluntulara ulaşıldığını ifade eden Söğüt, hamam havuzları ve çevresindeki bölümlere ait nişler ortaya çıkarıldığını, yapının antik dönemde yıkıldığı haliyle üst örtüsüne ait mimari ve yapı malzemelerinin de bulunduğunu belirtti.

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu

KÜLTÜREL MİRASLAR GÜNYÜZÜNE ÇIKIYOR

Antik kentin batı caddesi yanında bulunan Roma Hamamı’nın spor alanı olan palaestra, giriş bölümündeki soyunmalık apodytorium ve içerisinde havuzların yer aldığı soğukluk bölümü frigidariumda yapılan çalışmalar yeni kültürel mirasların sinyallerini verdi.

Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan üç çocuğa ait ayak izleri ise antik kentte geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin dikkat çekici bir iz olarak değerlendirildi. Yaklaşık bin 900 yıl öncesinden günümüze ulaşan ayak izleri, incelenmeye devam ediyor.

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu

DAHA ÖNCE DE ESERLER BULUNMUŞTU

Stratonikeia'da daha önceki kazılarda da Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait önemli eserler bulunmuştu. 2023 kazı çalışmalarında batı cadde ve 92 kişilik latrinayı (umumi tuvalet) açığa çıkardıklarını anlatan Söğüt, "Bu yıl da batı caddenin yanında Roma hamamının jimnastik ve spor bölümleri palestra ile girişte soyunmalık apodytorium ve içinde havuz bulunan soğukluk bölümü olan frigidariumda çalışmaya başlamıştık. Bu yıl frigidarium bölümünün kazısını tamamladık" demişti.

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muğla Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMuğla