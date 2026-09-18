Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
Başlık ResmiTam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu

Muğla’da “Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri bulundu. Antik kentte geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin bilgi vermesi beklenen izlere ilişkin inceleme sürüyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Muğla’nın Yatağan ilçesindeki “Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’nde şaşırtan bir keşif daha yapıldı. Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen bölgede sürdürülen kazılarda, yaklaşık bin 900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri ortaya çıkarıldı.

Stratonikeia’da arkeolojik kazı çalışmaları devam ederken, Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bu yıl frigidarium bölümündeki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
Başlık ResmiTam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
ÖNERİLEN HABERLER
Efes ve Sardes
KÜLTÜR - SANAT

Efes ve Sardes'te iki ayrı faaliyet: Antik şehir sahneleri canlanıyor

HAMAM HAVUZU, NİŞLER...

Bölgede önemli buluntulara ulaşıldığını ifade eden Söğüt, hamam havuzları ve çevresindeki bölümlere ait nişler ortaya çıkarıldığını, yapının antik dönemde yıkıldığı haliyle üst örtüsüne ait mimari ve yapı malzemelerinin de bulunduğunu belirtti.

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
Başlık ResmiTam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu

KÜLTÜREL MİRASLAR GÜNYÜZÜNE ÇIKIYOR

Antik kentin batı caddesi yanında bulunan Roma Hamamı’nın spor alanı olan palaestra, giriş bölümündeki soyunmalık apodytorium ve içerisinde havuzların yer aldığı soğukluk bölümü frigidariumda yapılan çalışmalar yeni kültürel mirasların sinyallerini verdi.

Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan üç çocuğa ait ayak izleri ise antik kentte geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin dikkat çekici bir iz olarak değerlendirildi. Yaklaşık bin 900 yıl öncesinden günümüze ulaşan ayak izleri, incelenmeye devam ediyor.

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
Başlık ResmiTam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu

DAHA ÖNCE DE ESERLER BULUNMUŞTU

Stratonikeia'da daha önceki kazılarda da Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait önemli eserler bulunmuştu. 2023 kazı çalışmalarında batı cadde ve 92 kişilik latrinayı (umumi tuvalet) açığa çıkardıklarını anlatan Söğüt, "Bu yıl da batı caddenin yanında Roma hamamının jimnastik ve spor bölümleri palestra ile girişte soyunmalık apodytorium ve içinde havuz bulunan soğukluk bölümü olan frigidariumda çalışmaya başlamıştık. Bu yıl frigidarium bölümünün kazısını tamamladık" demişti.

Tam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
Başlık ResmiTam bin 900 yıllık! ‘Gladyatörler Şehri’nde’ 3 çocuk izi bulundu
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Muğla
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
ALTIN, FED STRESİNİ ATLATTI!
3 haftalık düşüş serisi bitiyor mu?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
Beşiktaş gol olup yağdı: Ülke puanı güncellendi
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
Listenin başında iki yıldız var
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
Fransız devi doğru zamanı bekliyor
YANLARINA KÂR KALMASIN
YANLARINA KÂR KALMASIN
Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
BİZZAT
BİZZAT "DEVAM" DEYİP AÇIKLADI
Görevine son verildi ama kalıyor
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
Doğalgazda kademe uyarısı
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
Üniversite kapısı 115 bin kişiye açıldı
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
ITALIANO MEST OLDU
ITALIANO MEST OLDU
"42 bin kişiye sarılmak istiyorum"
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
Hukuk sistemine bütüncül bakış çağrısı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Müge Anlı’nın eşi için yeni karar! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görevi belli oldu
Müge Anlı’nın eşi için yeni karar! Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun görev yeri açıklandı
Kaydet
Melis Sezen kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla gündemde
Melis Sezen kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Kaydet
Konya merkezli 24 ilde büyük operasyon! 48 milyon liralık vurgun yapan çete için düğmeye basıldı
Konya merkezli 24 ilde büyük dolandırıcılık operasyonu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.