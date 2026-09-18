Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar! 39 ilin emniyet müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararnamesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararnameyle 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 ilin müdürü ise merkeze çekildi. Merkez daire başkanları ile polis başmüfettişlerinin sahaya indirildiği atamalarda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele'den Terörle Mücadele'ye, Narkotik'ten Özel Harekât'a kadar emniyetin belkemiği sayılan kritik birimlerin başına getirilen isimler de belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında atama ve görev değişimi kararnamesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, Emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrolarında 69 kritik görev değişikliği yapıldı.

Atama kararnamesinde taşra teşkilatındaki geniş çaplı rotasyon dikkat çekti. Yapılan düzenlemeyle 39 ilin emniyet müdürü değişirken, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 24 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekilerek Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Resmi Gazetede yayımlandı: Emniyet Genel Müdürlüğünde kritik atamalar!

KRİTİK İLLERDE YENİ DÖNEM

Dev kararnamayla birlikte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş getirilirken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu atandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan kaydırılırken, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koltuğuna ise Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın oturdu.

ANKARA’DAKİ KİLİT BAŞKANLAR SAHAYA İNDİ

Kararnamenin dikkat çeken bir diğer unsuru ise Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimlerindeki daire başkanlarının sahaya kaydırılması oldu.

Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova’ya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanı Serdar Büyükleblebici Gaziantep’e, Personel Başkanı Ali Süllü Denizli’ye ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola Afyonkarahisar’a atandı.

Resmi Gazetede yayımlandı: Emniyet Genel Müdürlüğünde kritik atamalar!

MARDİN VE ŞIRNAK

Ayrıca 21 ilin emniyet müdürlüğü görevine ise doğrudan Polis Başmüfettişleri getirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Yerine Polis Başmüfettişi Mustafa Varol getirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yerine Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan atandı.

BAŞKANLAR DA BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de atama kararlarına ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez teşkilatında 2026 yılı görevlendirmeleri kapsamında;

▪️ Rüştü Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı,

▪️ Adnan Özdemir, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı,

▪️ Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekât Başkanı,

▪️ Murat Türesin, Personel Başkanı,

▪️ Nihat Uzun, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı,

▪️ Turgay Olgun, Dış İlişkiler Daire Başkanı,

▪️ Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı,

▪️ Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı,

▪️ Beyhan Gürbüz, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili,

▪️ Aydın Uğurlu, Tanık Koruma Daire Başkanı,

▪️ Salih Gözüm, Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Yeni görevlerine atanan kıymetli mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, her birine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.

Görevlendirmelerin Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Resmi Gazetede yayımlandı: Emniyet Genel Müdürlüğünde kritik atamalar!

Resmi Gazetede yayımlandı: Emniyet Genel Müdürlüğünde kritik atamalar!

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ