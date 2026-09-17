Polislere peş peşe müjde! Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TGRT Haber canlı yayınında polis teşkilatına yönelik peş peşe yeni adımları açıkladı. İstanbul’da polis lojmanı sayısının 5 bine çıkarılacağını belirten Çiftçi, POLSAN’ın 2 bin konutluk projeye başlayacağını ve 56 ilde uygulanan 12-36 çalışma sisteminin diğer illerde de yaygınlaştırılacağını duyurdu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programına konuk olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis teşkilatına yönelik yeni çalışmaları açıkladı. Çiftçi, polislerin barınma sorunundan çalışma şartlarına kadar birçok konuda yürütülen düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL’DA POLİS LOJMANLARI 5 BİNE ÇIKARILACAK

Çiftçi, göreve geldiğinde polis teşkilatına yönelik bir taahhütte bulunduğunu belirterek, araç alımlarının yanı sıra polis lojmanlarına da ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce emniyet teşkilatı, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için araç alımları yapıldığını ve 10 yaşından büyük araçların önemli ölçüde yenilendiğini belirten Çiftçi, bundan sonraki süreçte kaynakların bir bölümünün lojman alımlarına yönlendirileceğini ifade etti.

İstanbul’da bu kapsamda çalışmalara başlandığını belirten Çiftçi, geçtiğimiz günlerde polisler için 1 milyar liralık lojman alımı gerçekleştirildiğini söyledi.

İstanbul’da polislere tahsis edilebilecek 3 bin 350 lojman bulunduğunu aktaran Çiftçi, kentte yaklaşık 55 bin polisin görev yaptığını belirtti. Mevcut lojmanlardan faydalanan polis oranının yüzde 3 seviyesinde olduğunu ifade eden Çiftçi, kısa süre içerisinde lojman sayısını 5 bine çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

POLSAN’DAN 2 BİN KONUTLUK PROJE

Çiftçi, polislerin konut sahibi olabilmesi için POLSAN’ın da yeni projeler hazırladığını duyurdu. POLSAN’ın İstanbul ve Ankara’da pilot uygulamalar başlatacağını belirten Çiftçi, Ankara’da TOKİ’den 86 dönümlük arazi satın alındığını söyledi. Bu alanda 2 bin konut yapılacağını belirten Çiftçi, konutların polislere maliyetine ve uzun vadeli ödeme imkanıyla sunulacağını ifade etti.

Çiftçi, “Polislerimiz kira öder gibi uzun vadeli konut sahibi olabilecekler.” dedi.

Uygulamanın ilerleyen dönemde diğer büyükşehirlerde de hayata geçirileceğini belirten Çiftçi, konut sahibi olmayan polislere öncelik verileceğini söyledi.

12-36 ÇALIŞMA SİSTEMİ 56 İLDE BAŞLADI

Polislerin çalışma koşullarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Çiftçi, uzun çalışma saatlerinin teşkilatın önemli şikayetlerinden biri olduğunu söyledi.

Göreve geldiğinde polislerin 12 saat çalışıp 36 saat dinlenmesini sağlayan 12-36 sistemine geçme sözü verdiğini hatırlatan Çiftçi, uygulamanın eylül ayı itibarıyla 56 ilde başladığını açıkladı.

Çiftçi, 15 ilde daha 12-36 sistemine geçişin son aşamaya geldiğini, diğer illerde ise planlamaların sürdüğünü belirtti.

Polislere peş peşe müjde! Bakan Çiftçi TGRT Haberde duyurdu

"POLİSLERİMİZ AİLELERİNE YETERİNCE ZAMAN AYIRAMIYORDU"

Polislerin geçmişte haftada 56 saate varan çalışma süreleriyle görev yaptığını belirten Çiftçi, devlet memurlarında haftalık çalışma süresinin normalde 40 saat olduğunu söyledi.

Maçlar, toplumsal olaylar ve diğer görevlendirmeler nedeniyle polislerin dinlenme zamanlarında da göreve çağrılabildiğini belirten Çiftçi, bunun aile ve sosyal hayata ayrılan zamanı azalttığını ifade etti.

12-36 sisteminin bu nedenle önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, uygulamanın yalnızca başlatılmadığını, aynı zamanda sahada denetlendiğini söyledi.

Müfettişler aracılığıyla denetim yapıldığını belirten Çiftçi, sistemin hangi birimlerde uygulanıp uygulanmadığının ve sağlıklı şekilde işleyip işlemediğinin takip edildiğini aktardı.

Çiftçi, 24 saat esasına göre çalışan bazı birimlerde ise 12-36 sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Polislere peş peşe müjde! Bakan Çiftçi TGRT Haberde duyurdu

POLİSLERE FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLECEK Mİ?

Bakan Çiftçi, 12-36 çalışma sisteminden yararlanamayan ve 24 saat esasına göre görev yapan polislerin fazla mesai ücretleriyle ilgili de çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Çiftçi, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AK Parti Grubu temsilcilerinin bir araya geleceğini belirtti. Bu birimlerde görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin bir strateji belirleneceğini ifade etti.