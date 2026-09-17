Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterler tam liste! Güneşin Doğduğu Yer oyuncu kadrosu ile gündemde

Beyza Gümülcine - Leyla Breger

Beyza Gümülcine, dizinin kadın başrolü Leyla Breger karakterini canlandırıyor. Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olan Leyla, babasının ailesinden uzaklaşmasının ardından güven konusunda sorunlar yaşayarak büyüyor. Kenan'la tanışması ve ona aşık olması, Leyla'nın geçmişte yaşadığı bazı korkuların yeniden ortaya çıkmasına neden oluyor. Kenan ile kurduğu ilişki, Leyla'nın hayatında önemli bir dönüm noktası haline geliyor. Leyla'nın hikayesi Almanya'dan Adana'ya uzanırken karakterin karşılaşacağı yeni gelişmeler de dizinin merkezinde yer alıyor.

