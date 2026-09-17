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Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterler tam liste! Güneşin Doğduğu Yer oyuncu kadrosu ile gündemde

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Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterler tam liste
FotoğrafGüneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterler tam liste

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer oyuncu kadrosu ile dikkatleri üstüne çekti. Başrolde Beyza Gümülcine ve Burak Özçivit'in yer aldığı yeni dizi Güneş'in Doğduğu yer oyuncu kadrosu ve ilgi çeken ilk bölümü ile ekranlara geldi. İşte, Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve karakterler tam liste...

Güneşin Doğduğu Yer Kenan
FotoğrafGüneşin Doğduğu Yer Kenan

Burak Özçivit - Kenan Kozan

Burak Özçivit, dizide Kenan Kozan karakterini oynuyor. Kenan, varlıklı Kozan ailesinin oğullarından biri ve aile içinde önemli bir yere sahip. Almanya'da Leyla ile tanışıp ona aşık olması, Kenan'ın ailesi ve kendi hayatıyla ilgili düşüncelerini değiştiriyor.

Güneşin Doğduğu Yer Leyla
FotoğrafGüneşin Doğduğu Yer Leyla

Beyza Gümülcine - Leyla Breger

Beyza Gümülcine, dizinin kadın başrolü Leyla Breger karakterini canlandırıyor. Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olan Leyla, babasının ailesinden uzaklaşmasının ardından güven konusunda sorunlar yaşayarak büyüyor. Kenan'la tanışması ve ona aşık olması, Leyla'nın geçmişte yaşadığı bazı korkuların yeniden ortaya çıkmasına neden oluyor. Kenan ile kurduğu ilişki, Leyla'nın hayatında önemli bir dönüm noktası haline geliyor. Leyla'nın hikayesi Almanya'dan Adana'ya uzanırken karakterin karşılaşacağı yeni gelişmeler de dizinin merkezinde yer alıyor.
 

Güneşin Doğduğu Yer Celadet
FotoğrafGüneşin Doğduğu Yer Celadet

Sibel Taşçıoğlu - Celadet Kozan

Sibel Taşçıoğlu, dizide Celadet Kozan rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Celadet, ailesinin hayatında söz sahibi olan ve kararlarını kendi doğruları doğrultusunda vermeyi seven güçlü bir kadın. Çocuklarının geleceği konusunda oldukça hassas davranıyor ve aile düzeninin bozulmasına izin vermek istemiyor. Ailesine bağlı olmasına rağmen, gerektiğinde oldukça sert kararlar alabiliyor. Celadet'in Kenan ve diğer aile üyeleri üzerindeki etkisi hikaye boyunca öne çıkacak.

Güneşin Doğduğu Yer Devran
FotoğrafGüneşin Doğduğu Yer Devran

Devrim Yakut - Devran Atahanlı

Devrim Yakut, Devran Atahanlı karakterini canlandırıyor. Devran, eşini kaybettikten sonra aile işlerinin yönetimini oğlu Ceyhun'a bırakmış güçlü bir kadın olarak tanıtılıyor. Celadet ile uzun yıllara dayanan yakın bir dostluğu olması da iki aileyi birleştiriyor.

Güneşin Doğduğu Yer Ceyhun
FotoğrafGüneşin Doğduğu Yer Ceyhun

Görkem Sevindik - Ceyhun Atahanlı

Görkem Sevindik, dizide Ceyhun Atahanlı rolünde yer alıyor. Ceyhun, Adana'nın önde gelen ailelerinden Atahanlıların büyük oğlu. Babasının vefatından sonra ailenin işlerini yönetmeye başlayan Ceyhun, aile içinde önemli sorumluluklar üstleniyor. Kenan ile kurduğu iş ortaklığı, iki ailenin arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Fakat Kenan'ın Leyla ile ilişkisi, Ceyhun'un aile ve kardeşlik açısından zor kararlarla karşılaşmasına neden olacak.

Güneşin Doğduğu Yer Hanzade
FotoğrafGüneşin Doğduğu Yer Hanzade

Hilal Anay - Hanzade Atahanlı

Hilal Anay dizide Hanzade Atahanlı karakterini oynuyor. Hanzade, Atahanlı ailesinin kızı ve Ceyhun'un kardeşi. Maddi açıdan rahat bir ortamda büyüyen Hanzade, istediği şeylere ulaşmaya alışmış bir karakter olarak tanıtılıyor. Hayatında kaybetmeye çok fazla yer vermemesi, karşısına çıkan sorunları daha zor kabullenmesine neden oluyor.

Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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