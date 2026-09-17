İstanbul 45. Asliye Hukuk Gürsel Tekin ve heyetinin görevini sonlandırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki yönetimin görevi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yeni kararıyla sona erdi.

Böylece 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin ardından başlayan ve Özgür Çelik'in yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Gürsel Tekin ve heyetinin görevine son verildi

39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu .

Gürsel Tekin ve heyetinin görevine son verildi

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti .

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ