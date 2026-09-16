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Sağlık

Geceleri bacak ağrısından sabahlıyordu! 15 yıllık çilesi 2 saatte sona erdi

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Geceleri bacak ağrısından sabahlıyordu! 15 yıllık çilesi 2 saatte sona erdi

Yaklaşık 15 yıldır bel ağrısı ve bacağındaki şikayetler nedeniyle 100 metreden fazla yürüyemeyen 74 yaşındaki Gülseren Gözler, Konya’da endoskopik yöntemle gerçekleştirilen yaklaşık 2 saatlik ameliyatın ardından yeniden rahatça yürümeye başladı. Ağrıları ve uyuşuklukları sona eren Gözler, yaşadığı değişimle büyük mutluluk yaşadı.

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İstanbul'da yaşayan Gülseren Gözler, lomber stenoz (bel bölgesindeki omurilik kanalının daralarak içindeki sinirlere baskı yapması) rahatsızlığı nedeniyle zaman içinde günlük işlerini yapamaz duruma geldi.

AMELİYAT OLMAYA KORKUYORDU

Ameliyat risklerinden de çekinen Gözler, yaklaşık 15 yıl uykusuz geceler ve ağrılı günler yaşadı.

Konya'da yaşayan kızının araştırmaları sonucu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Derviş Ali Gülhan'a ulaşan Gözler, burada kapalı yöntemle gerçekleştirilen ve 2 saat süren ameliyatla ağrılarından kurtuldu.

Geceleri bacak ağrısından sabahlıyordu! 15 yıllık çilesi 2 saatte sona erdi
Başlık ResmiGeceleri bacak ağrısından sabahlıyordu! 15 yıllık çilesi 2 saatte sona erdi

"TEYZEMİZ ŞİMDİ GAYET İYİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYOR"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Gülhan, Gülseren Gözler'in 100 metreden fazla yürüyememe, özellikle sol bacakta ağrı, uyuşukluk, kasılma ve geceleri uyuyamama şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu söyledi.
Yaptıkları tetkik ve muayenede Gözler'e "lomber stenoz" teşhisi koyduklarını dile getiren Gülhan, ardından ameliyat kararı aldıklarını anlattı.

Gülhan, ameliyatı endoskopik olarak kamerayla gerçekleştirme kararı aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teyzemizi pazartesi günü sabah ameliyata aldık. Ameliyattan çıktıktan 2-3 saat sonra yürütmeye başladı. Kasılma şikayetleri, uyuşukluk hatta sol tarafında güçsüzlük vardı. O şikayetlerin hepsi tamamen geçmişti. Akşam gayet rahat bir şekilde yürümeye başladı. Ertesi gün sabah ağrılarının tamamen geçtiğini gördük ve teyzemizi taburcu ettik. Teyzemiz şimdi gayet iyi bir şekilde yürüyor. Artık rahat uyuyabiliyor. Sol tarafındaki güçsüzlük, uyuşuk geçmiş. Kendisi mutlu, biz de mutluyuz."

Gülhan, yaklaşık 2 saat süren ameliyatta küçük 2 kesiden işlem yaptıklarını, ameliyat bölgesindeki kas ve bağlara zarar vermediklerini söyledi.

Geceleri bacak ağrısından sabahlıyordu! 15 yıllık çilesi 2 saatte sona erdi
Başlık ResmiGeceleri bacak ağrısından sabahlıyordu! 15 yıllık çilesi 2 saatte sona erdi

“KRAMPLAR GİRİYOR, AYAKLARIM UYUŞUYORDU”

Gülseren Gözler de yaklaşık 15 yıl önce sol bacağında sızlama şeklinde ağrı başladığını anlattı.
İlk başlarda bu ağrıların günün yorgunluğundan kaynaklandığını düşünerek önemsemediğini ifade eden Gözler, "Zamanla ağrılarım artmaya başladı. Yürüyemiyordum, eğildiğim zaman zorlanıyordum. Ağır bir şey kaldıramıyordum. Kramplar giriyor, ayaklarım uyuşuyordu. Geceleri buz koyuyor, krem sürüyordum. Ağrıdan dolayı dizlerime vurup, rahatlamaya çalışıyordum, bu şekilde sabahlıyordum. Ameliyattan sonra daha kötü olurum diye korkmuştum ama şimdi çok iyiyim" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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