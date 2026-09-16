Antalya'da boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı! 3 kişi öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınbabasını ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısı ile kaynanası ve kayınbabasını silahla vurarak öldürdü.

Karakuyu Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu bildirilen S.F. (38), boşanma aşamasında oldukları eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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