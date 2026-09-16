Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının Osman Sınav paylaşımı gündem oldu

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifade vermesi sonrası dizide "Nevzat" karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yönetmen Osman Sınav'ın FETÖ tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, 14 Eylül’de "bilgi sahibi" sıfatıyla adliyede ifade verdi.

Gelişmenin ardından Kurtlar Vadisi’nde "Nevzat" karakterini canlandıran oyuncu Nevzat Yakışırboy’un Osman Sınav ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Kurtlar Vadisinin Nevzatının Osman Sınav paylaşımı gündem oldu

"FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜMEK İSTEMEDİ"

Yakışırboy, dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın o dönem FETÖ mensupları tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Yakışırboy paylaşımında "Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi" ve "Ah be Osman Hocam, niye her şeyi anlatmadın? Sana kolpa yaptılar sen de yedin, bunlar tavuk kesemez" ifadelerine yer verdi.

Raci Şaşmaz

RACİ ŞAŞMAZ DA TEHDİT İDDİASINI ANLATMIŞTI

Yakışırboy’un paylaşımında gündeme getirdiği Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılışına ilişkin Raci Şaşmaz’ın ifadesinde de dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Şaşmaz, Sınav'ın senaryo konusunda fikir ve tavsiye vermek istediğini, kendisinin bunu sakıncalı bulduğu için kabul etmediğini söyledi. Sınav'ın bu talebinin kabul edilmemesinin ardından kendisine gelip tehdit aldığını söylediğini belirten Şaşmaz, Sınav'ın çocuklarının olduğunu ve diziyi bırakıp kendisine devretmek istediğini ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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