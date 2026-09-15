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Dünya

Alman basını Türkiye'yi konuşuyor! Riyad'ın Ankara hesabı gündem oldu

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Alman basını Türkiye'yi konuşuyor! Riyad'ın Ankara hesabı gündem oldu

Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile geliştirdiği savunma işbirliği Avrupa basınının gündeminden düşmüyor. Alman basınında yer alan analizde, üç ülkenin oluşturduğu yeni güvenlik mimarisinin Orta Doğu'nun ötesinde sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilirken, Türkiye'nin askeri, diplomatik ve coğrafi gücüyle küresel denklemde kilit bir konuma yükseldiği değerlendirmesi yapıldı.

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Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile geliştirdiği savunma işbirliği Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Alman basını, Ankara'nın askeri ve diplomatik hamleleriyle küresel güç dengelerinde kilit bir konuma yükseldiğini yazarken, "Güç geometrisi değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya basınında ise Suudi Arabistan'ın bölgedeki güvenlik krizleri karşısında Türkiye'den askeri destek isteyip istemeyeceği tartışmaya açıldı.

Alman basını Türkiyeyi konuşuyor! Riyadın Ankara hesabı gündem oldu
Başlık ResmiAlman basını Türkiyeyi konuşuyor! Riyadın Ankara hesabı gündem oldu

"ÜÇ GEOMETRİSİ DEĞİŞİYOR"

Almanya merkezli News24, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Anlaşması'nı mercek altına aldı.

Üç ülkenin Avrupa'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan stratejik bir hatta önemli askeri, ekonomik ve jeopolitik imkanlara sahip olduğuna dikkat çekildi. News24, "Güçlerini birleştiren bu ülkeler algıları değiştiriyor. Algılar da dünyadaki siyasi kararları etkiliyor" değerlendirmesini yaptı.

"Üç ülkenin oluşturduğu yapı, klasik Batı tipi kapalı bir askeri ittifaktan farklı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, küresel enerji ve ticaret yollarının önemli bir bölümüne uzanan yeni bir stratejik alan oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Alman basını Türkiyeyi konuşuyor! Riyadın Ankara hesabı gündem oldu
Başlık ResmiAlman basını Türkiyeyi konuşuyor! Riyadın Ankara hesabı gündem oldu

TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Alman basını analizinde Türkiye'ye ayrı bir yer ayırdı. Ankara'nın yalnızca NATO üyeliği üzerinden değerlendirilmesinin Türkiye'nin izlediği dış politikayı açıklamakta yetersiz kaldığı aktarıldı.

Türkiye'nin NATO üyeliğini sürdürürken farklı ülkeler ve bölgesel yapılarla ilişkilerini geliştirdiğine işaret edilen analizde, "Çok kutuplu bir dünyada ortaklık çeşitliliği siyasi bağımlılığı azaltıyor" denildi.

Türkiye'nin coğrafi konumu da öne çıkarıldı. Boğazları kontrol eden ve Karadeniz'den Akdeniz'e geçişte kritik konumda bulunan Türkiye'nin Avrupa, Kafkaslar ve Orta Doğu arasındaki stratejik önemine dikkat çekildi.

Alman basını Türkiyeyi konuşuyor! Riyadın Ankara hesabı gündem oldu
Başlık ResmiAlman basını Türkiyeyi konuşuyor! Riyadın Ankara hesabı gündem oldu

"YENİ ETKİ ALANLARI ORTAYA ÇIKIYOR"

News24, küresel güç mücadelesinin artık yalnızca Washington, Moskova ve Pekin eksenlerinden okunamayacağına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Gücün geometrisi değişiyor. Birçok kişi hala Washington-Moskova veya Washington-Pekin gibi eski eksenlere bakarken, kıtaların, ticaret yollarının ve çıkarların kesiştiği noktalarda yeni etki alanları ortaya çıkıyor. Türkiye ise eşsiz coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve diplomatik hamleleriyle bu yeni denklemde kilit bir role sahip."

SUUDİ ARABİSTAN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEYECEK Mİ?

Türkiye'nin bölgedeki artan ağırlığı Avusturya basınında da gündeme geldi. Die Presse, "Suudi Arabistan'da kriz: Riyad, Türkiye'den yardım isteyecek mi?" başlığıyla yayımladığı analizde Ankara-Riyad hattındaki askeri ilişkileri ele aldı.

Haberde Suudi Arabistan'ın Türkiye'den doğrudan askeri destek talebinde bulunmasının düşük ihtimal olduğu değerlendirmesi yapıldı. Riyad'ın Ankara'dan gelebilecek resmi bir ret cevabıyla karşılaşmak istemeyeceği öne sürüldü.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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