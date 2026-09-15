350 nüfuslu köy ayaklandı! Ülkeden ayrılmak için sandığa gidiyorlar

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki yaklaşık 350 nüfuslu Piddington köyü, sıra dışı bir protestoya hazırlanıyor. Köyün yakınındaki eski askeri üsse 1256 erkek sığınmacının yerleştirilmesi planına tepki gösteren bölge sakinleri, Birleşik Krallık'tan "bağımsızlık" için sembolik referandum düzenliyor.

İngiltere'de yaklaşık 350 kişinin yaşadığı Piddington köyü, yakınlarındaki eski askeri üsse 1256 erkek sığınmacının yerleştirilmesi planına karşı dikkat çeken bir protestoya imza attı. Köy sakinleri, Birleşik Krallık'tan "bağımsızlık" için sembolik referandum düzenleme kararı aldı.

KÖYDE NELER OLUYOR?

Tartışmalar, Piddington yakınlarındaki eski MoD Bicester askeri üssünün sığınmacıların barınması için kullanılması planıyla başladı.

Hükümetin eski askeri üsse 1256 erkek sığınmacı yerleştirmeyi planlaması, 2021 nüfus sayımına göre yalnızca 358 kişinin yaşadığı Piddington'da tepkiye yol açtı.

Köy sakinleri planın hayata geçirilmesi halinde bölgedeki günlük yaşamın ve güvenlik koşullarının değişeceğini savunuyor.

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YÜZDE 96 REFERANDUM İSTEDİ

Köyde 4 Temmuz'da yapılan oylamada seçmenlerin yüzde 96'sı Birleşik Krallık'tan bağımsızlık konusunda sembolik bir referandum düzenlenmesine destek verdi.

Bunun üzerine köy sakinlerinin "Piddington Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmalı mı?" sorusuna cevap vereceği referandum kararı alındı.

Oylamanın hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Köy sakinleri referandumu hükümetin sığınmacı planına karşı seslerini duyurmak amacıyla düzenliyor.

"BU ÜLKENİN PARÇASI OLMANIN NE ANLAMI VAR?"

Piddington Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Mike Nixon, hükümetle yaşadıkları iletişim sorununa tepki göstererek referandum kararının arkasındaki nedeni şöyle anlattı:

"Hala büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan hiçbir danışma ya da iletişim gelmedi. Görüşlerimizi duyurmanın tek yolunun, 'Eğer bize kulak verilmeyecekse, bu ülkenin bir parçası olmanın ne anlamı var?' demek olduğunu düşündük."

KÖY SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Piddington'da yaşayan bazı kadınlar da planın güvenlik endişesi oluşturduğunu savunarak milletvekillerine açık mektup gönderdi.

Köy sakinlerinden Heidi Meakin, projenin gerçekleşmesi halinde günlük hayatının değişeceğini söyleyerek, "Burası hepimizin köpeklerini gezdirdiği, insanlarla buluştuğu yer; çocuklar da buraya gelip futbol oynuyor. Bu durum tamamen değişecek" dedi.

Hükümet ise sığınmacıların yerleştirilmesi için yerel imar sürecini aşmaya imkan sağlayan "Acil Kraliyet Geliştirme Süreci"ni kullanmayı planlıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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