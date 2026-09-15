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Spor

Bülent Uygun'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal açıklaması: Gereğini yapmanız lazım

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Bülent Uygun'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal açıklaması: Gereğini yapmanız lazım

Fenerbahçe'de 1993-1996 yılları arasında forma giyen, sarı-lacivertli forma altında Süper Lig şampiyonluğu ve gol krallığı sevinci yaşayan Bülent Uygun, eski takımının 0-0 berabere kaldığı Gaziantep FK maçını değerlendirdi.

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Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bülent Uygun, 5 maçta kaybedilen 8 puan ve istifa kararından vazgeçen teknik direktör İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulundu.

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"GAZİANTEP'İN PSİKOPAT ACISININ TADINI VARDI"

Tivibu Spor'da konuşan 55 yaşındaki futbol adamı, "Fenerbahçe için hafta içindeki o kaos büyük etki yapmış durumda. Alacağı 3 puanla hani bu Gaziantep şehrinin tatlısının güzelliğini yaşayacakken, Gaziantep şehrinin psikopat acısının tadına varmış oldu. Siz böyle bir deplasmanda en zor virajınızı aldığınız bir durumda; birlik, beraberlik, sevgi, işte kenetlenme gibi duyguları hepsini sahada görmek gerekirdi" dedi.

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"LUKAKU'NUN 10 KİLO FAZLASI VAR"

Oyuncu performanslarını değerlendiren Bülent Uygun, "Orta saha üretkenliği olmadığı için Fenerbahçe pozisyona giremedi. Greenwood'u ilk kez bu kadar etkisiz gördüm. Kerem'in psikolojik olarak ekstra çalışmaya ihtiyacı var. Önce kendini seveceksin, işini seveceksin ve işini daha iyi yapmak için ne gerekiyorsa yapacaksın. Lukaku'nun belki 10 kilo fazlası var. Böyle profesyonellik olur mu? Hazır olması gerekmez mi artık? Oynamayan oyuncunun forma girmesi çok zordur. 2 antrenmanla olmaz. Bugün Fenerbahçeli futbolcular ne takımları için oynuyor, ne hocaları için oynuyor, ne de kendileri için oynuyor" sözlerini sarf etti.

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"FENERBAHÇE'DE GÖREVE TALİP OLUNMAZ"

Eski milli futbolcu, "Yönetim böyle bir takdirde bulunmuş ve kendi Fenerbahçeli İsmail Kartal'ı getirmiş. Bu süreci yaşamış bir hocanıza da futbolcular olarak sahip çıkmanız gerekir. Onun için de sahada mücadele etmeniz gerekir. Formanız için, kendiniz için, oyun mentalitenizle her türlü sahada gereğini yapmanız lazım. Fenerbahçeliler, başında Fenerbahçemizin çok değerli bir hocası var. Sonuna kadar İsmail Kartal'ın her zaman yanında olmak zorundasın. Bu yönetimin takdiridir, yönetim o takdirle beraber ona geliyor. Fenerbahçe'den göreve talip olunmaz. Arayan 1-2 arkadaş olmuş, aramışlar... Olmaz. Fenerbahçe'nin başındaki bir hoca varken o hoca en iyi hocadır ve o süreci en güzel şekilde yönetecektir" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

"EKSİK MEKSİK YOK"

Eksikler hakkında konuşan Bülent Uygun, "Süreç bu. Fenerbahçe de bunu yapmak zorunda ve onu sahaya yansıtmak zorunda kardeşim. O eksik bu eksik... Eksik meksik yok! Elde 11 kişi varsa yallah! Devam et! Ben de şimdi Suudi Arabistan'da çalışıyormuş gibi oldum yani, yallah diyorum, Şebab (gençlik, tazelik, civanlık ve yiğitlik) diyordum onlara" yorumunda bulundu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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