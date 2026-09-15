Merkez Bankası, geçen haftaki kararında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Orta Doğu’daki riskler ve petrol fiyatları takip edilirken; TL kâr payı getirilerinde sınırlı da olsa yükseliş dikkat çekti. İşte katılım bankaları tarafından ilan edilen son oranlar ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi…

Merkez Bankası, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin arttığı, petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıktığı ve küresel enflasyon endişelerinin güçlendiği bir ortamda, geçen haftaki kararında politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu. Faiz koridorunda ise değişiklik yapılmadı.

Karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerileme ve zayıf iç talep olumlu gelişmeler olarak öne çıkarken; yüksek enerji fiyatları enflasyon açısından temel yukarı yönlü risk olarak vurgulandı. TCMB böylece faiz indirimlerine ilişkin net bir yönlendirme yapmadan, gerektiğinde yeniden sıkılaşabileceği mesajını korudu.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Piyasa değerlendirmelerinde, 22 Ekim’deki toplantıda faiz indiriminin hâlâ masada olduğu, ancak bunun büyük ölçüde petrol fiyatlarının ve enflasyon görünümünün seyrine bağlı olacağı belirtiliyor.

İş Yatırım, ekim ve aralık toplantılarında 100’er baz puanlık indirim beklentisini korurken, Alnus Yatırım jeopolitik risklerin enflasyonu bozması halinde ilk indirimin 10 Aralık’a ötelenebileceğini değerlendiriyor.

TCMB’nin ardından son oranlar! 1 milyon TL’nin getirisi yükseldi

PETROL BELİRLEYİCİ

BBVA Research ise petrolün 22 Ekim’e kadar 90 doların altına gerilemesi halinde 100 baz puanlık indirim bekliyor. Buna karşılık enerji fiyatlarının yüksek kalması veya Orta Doğu’daki çatışmaların enerji altyapısını etkilemesi durumunda faiz indirimlerinin 2027’ye sarkabileceği belirtiliyor.

İş Yatırım’ın da alternatif senaryosunda, petrol fiyatlarının mart-nisan dönemindeki yüksek seviyelere oturması halinde faiz indirimlerinin 2027’ye sarkabileceği belirtiliyor

TCMB’NİN DENKLEMİ

Analistler “TCMB’nin önündeki temel denklem; gerileyen enflasyon eğilimi ve zayıf iç talep ile yüksek petrol fiyatları ve jeopolitik riskler arasındaki dengede oluşacak. Bu sebeple ekim ayında faiz indirimi ihtimali devam etse de petrol ve enflasyon görünümü Merkez Bankası’nın hareket alanını önemli ölçüde belirleyecek” görüşünde birleşiyor.

TCMB’nin ardından son oranlar! 1 milyon TL’nin getirisi yükseldi

KÂR PAYI ORANLARI

Bu arada faizin sabit kalması, kâr payı getirilerinde yükselişi destekledi. Geçen hafta en yüksek %37,57 olan oranlarda bu hafta sınırlı da olsa yükseliş dikkat çekti.

15 Eylül 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından “yeni müşteri” kampanyası kapsamında ilan edilen kâr payı oranları şöyle:

Banka / Katılım Finans Kâr Payı Oranı Türkiye Finans %37,89 Kuveyt Türk Katılım %35,88 Dünya Katılım %33,16 Albaraka %32,13 Hayat Finans %31,43 Vakıf Katılım %31,50

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL’nin güncel getirisi şöyle: