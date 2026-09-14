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Kültür - Sanat

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

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Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, tarihî Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin tıpkıbasımının tamamlandığını duyurdu. İlk nüshası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilen eser, önümüzdeki günlerde Karadağ’a ulaştırılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağlı Müslümanların asırlar boyunca koruduğu Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin restorasyon ve tıpkıbasım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, “Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, tarihî Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin tıpkıbasımını tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu
Başlık ResmiKaradağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

14. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN MİRAS

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) uzmanları tarafından 14. yüzyıla ait bir Memluk mushafı olarak tanımlanan eser, 16. yüzyılın ikinci yarısında Taşlıcalı Hüseyin Paşa tarafından adını taşıyan camiye vakfedildi.

Balkan uzmanı Machiel Kiel’in İslam hat sanatı ve kitap yazımının Balkanlardaki en güzel örneklerinden biri olarak nitelendirdiği Mushaf, Karadağlı Müslümanlar tarafından savaşlara, baskılara ve göçlere rağmen nesilden nesle aktarılarak günümüze ulaştırıldı.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu
Başlık ResmiKaradağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

RESTORE EDİLDİ, DİJİTALLEŞTİRİLDİ VE BASILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla TÜYEK tarafından restore edilen eser, Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığınca dijitalleştirilerek baskıya hazırlandı. Tıpkıbasım, TÜYEK’in koordinasyonunda İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirildi.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu
Başlık ResmiKaradağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

İlk nüshası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilen Mushaf, önümüzdeki günlerde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Karadağ İslam Birliğinin organizasyonuyla Karadağ’a ulaştırılacak.

Bakan Ersoy, tarihî mirasa sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunarak çalışmaya rehberlik eden TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı’ya, İlim Heyeti üyeleri Hattat Mehmet Özçay ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin’e teşekkür etti.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu
Başlık ResmiKaradağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

Ersoy, baskı maliyetlerini üstlenen İstanbul Valisi Davut Gül’e, süreci yakından takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya’ya ve emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

Karadağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu
Başlık ResmiKaradağ’ın asırlık emaneti Türkiye’de yeniden hayat buldu

Taşlıcalı Hüseyin Paşa’yı ve eserin korunmasına katkı sağlayanları anan Ersoy, “Taşlıcalı Hüseyin Paşa’yı ve bu emaneti günümüze ulaştıranları rahmetle ve şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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