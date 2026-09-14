Yeni nesil suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde 48 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonların İstanbul ayağında 155 şüpheli yakalanırken, Ankara’da haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 74’ü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda 48 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeni nesil suç örgütlerine 48 ilde operasyon! 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ TEMİN ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmalarda şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar üzerinden tetikçi temin ettikleri ve çeşitli suç eylemleri planladıkları belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı, örgüt propagandası yürüttüğü ve suç örgütleri arasındaki husumet ile rekabeti sosyal medya platformlarına taşıdığı tespit edildi.

Bazı yapılanmaların suçu normalleştirmeye çalıştığı ve sosyal medya üzerinden gençleri suç örgütlerine dahil etmeyi hedeflediği de belirlendi.

Yeni nesil suç örgütlerine 48 ilde operasyon! 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL MERKEZLİ 20 İLDE 155 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonların İstanbul ayağında 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütüne yönelik 20 ilde eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul başta olmak üzere farklı illerde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdikleri, liderlerinin yurt dışında bulunduğu ve bazı yöneticileri hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu belirtilen yapılanmalara yönelik operasyonda 155 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 207 farklı çapta fişek, 12 gram uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yeni nesil suç örgütlerine 48 ilde operasyon! 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA’DA 114 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Operasyonların Ankara ayağında ise Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yürütüldü.

TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında suç örgütlerinin eylem biçimlerine uygun propaganda yaptıkları ve yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 74’ü gözaltına alınırken, bir kişinin daha önce başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yeni nesil suç örgütlerine 48 ilde operasyon! 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA’DAKİ ARAMALARDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ankara’daki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca ve bunlara ait şarjörler, 3 pompalı tüfek, 2 kesici alet ve 45 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden suça özendiren, suç örgütlerinin propagandasını yapan ve özellikle gençleri hedef alan yapılanmalara karşı mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

"ADIM ATTIKLARI HER YERİ DAR EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyanın suç örgütleri için bir propaganda alanına dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Çiftçi, gençleri suça özendiren ve şiddeti güç göstergesi gibi sunan yapılara karşı mücadelenin sanal ortamda da sürdürüleceğini belirterek, “Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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