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Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Durumu ağır, iddialar vahim

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Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Durumu ağır, iddialar vahim

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un evinde temizlik yapan Türkmenistanlı işçi Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralandı. Tadilat ve temizlik işlerini yürüten firmanın sahibi gözaltına alınırken, Tatlıtuğ ve avukatı hakkında ise dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde tadilat ve temizlik işlerinde çalışan bir işçi, talihsiz bir kaza geçirdi. Bir firmanın sahibi A.A. (42), Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde boya ve birtakım alçı işleri için çalışanı Ç.G. ile mesaiye başladı.

YOĞUN BAKIMDA

Halk TV'nin haberine göre Tatlıtuğ'un şoförü A.Y., tadilat sonrası temizlik yapılması gerektiğini söyledi. A.A.'nın önerisiyle Türkmenistan uyruklu Bahadur Yangibayev ile anlaşıldı. Olay günü temizlik için çatıya çıkan Yangibayev, temizlik sırasında yere düştü ve yoğun bakıma kaldırıldı.

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FİRMA SAHİBİ "ÇALIŞANIM DEĞİL" DEDİ

Yaşanan kazanın ardından A. A. gözaltına alınırken ilk ifadesinde “Bu kişi çalışanım değil. Bu kişinin çatıya çıkmasını ne ben ne de çalışanım söylemedi” sözlerine yer verdi.

Kıvanç Tatlıtuğun evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Durumu ağır, iddialar vahim
Başlık ResmiKıvanç Tatlıtuğun evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Durumu ağır, iddialar vahim

TATLITUĞ’UN AVUKATI KARAKOLA GİTMİŞ

A.A. ayrıca "Karakolda bulunduğum esnada Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu beyan eden İ.A. yanıma geldi. 'Size yardımcı olacağım' diyerek bana 3 sayfalık bir sözleşme imzalattı. Söz konusu sözleşmenin başında 'boya ve tadilat' sözleşmesi yazıyordu. Ancak kalan sayfaların içeriğini okuyamadım" ifadelerini kullandı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kıvanç Tatlıtuğun evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Durumu ağır, iddialar vahim
Başlık ResmiKıvanç Tatlıtuğun evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Durumu ağır, iddialar vahim

TATLITUĞ'UN AVUKATINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

A.A.'nın avukatı Fatma Uluca Telli ise İstanbul Barosu’na ve savcılığa suç duyurusunda bulundu ve Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Ateş’e yönelik ‘disiplin soruşturması’ başlatılması talep edildi. Başvuruda, Av. Ateş’in mesleki sıfatını kullanarak gözaltında bulunan A. A.’nın iradesini etkilemeye çalıştığı belirtildi.

Kıvanç Tatlıtuğun evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Durumu ağır, iddialar vahim
Başlık ResmiKıvanç Tatlıtuğun evinde temizlik yaparken çatıdan düştü! Durumu ağır, iddialar vahim

"SUÇU ÜZERİME ATMAK İÇİN BELGE İMZALATTILAR"

“Hiçbir suçum olmamasına rağmen gözaltına alındım” diyen A. A. da "Adamı çatıya çıkarmışlar. Düşünce de, benim işçim olduğunu söylemişler. Karakolda gözaltındayken Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı, bunu düzelteceğini ancak belge imzalamam gerektiğini söyledi. Bana 3 sayfa bir sözleşme imzalatan avukatın tüm suçu üzerime atacak şekilde eski tarihli bir sözleşme imzalattığını öğrendim." dedi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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