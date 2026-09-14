Altın fiyatları, çarşamba günü açıklanacak FED faiz kararı öncesinde haftaya düşüşle başladı. TSİ 06:05 itibarıyla ons altın 4.333 dolardan fiyatlanırken, rakamlar cuma kapanışına göre %0,37’lik düşüşe işaret etti. FED’den faiz artışı ihtimali %86 gibi yüksek bir oranla beklentilere dahil oldu. ABD tahvil getirileri, petrol fiyatları, merkez bankası ve EFT talepleri de altın piyasasında takip ediliyor.

Altın fiyatları son günlerde Orta Doğu'da artan jeopolitik risk ve güçlü yatırımcı talebinden destek bulurken, diğer yandan yükselen ABD tahvil getirileri ve FED'in faiz artıracağı beklentisiyle baskı altında kalıyor.

Geride kalan 3 haftalık süreçte düşüş serisi yaşayan ve cuma günü 4.349 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı yeni haftaya düşüşle başladı. TSİ 06:05 itibarıyla ons altın 4.332 dolardan güne başlıyor.

Altın haftaya düşüşle başladı: Alınır mı satılır mı? İşte fırsatlar ve riskler

FED BEKLENTİSİ VE TAHVİLLER

FED'in bu hafta çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda “25 baz puanlık faiz artıracağı” beklentisinin güçlenmesi, altının yukarı hareketini sınırlamasına sebep oluyor. Piyasalar son durumda faiz artışı ihtimalini yüzde 86 civarında fiyatlıyor.

ABD tahvil getirileri de altının önündeki önemli engellerden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 5 sınırına dayanan 10 yıllık ABD tahvil faizi, son günlerde Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Daha yüksek tahvil oranları, faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artırıyor.

MERKEZ BANKALARI VE ETF’LER

Öte yandan merkez bankalarının altın talebi ve ETF girişleri, altını destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının yıl başından bu yana bildirdiği net altın alımları eylül başı itibarıyla yaklaşık 130 tona ulaştı.

Ağustos ayında küresel altın destekli ETF'lere ise 17,1 milyar dolar giriş gerçekleşti ve yılbaşından bu yana toplam giriş 27,7 milyar dolara çıktı. Bu gelişmeler, talebin güçlü olduğuna işaret etti.

Altın haftaya düşüşle başladı: Alınır mı satılır mı? İşte fırsatlar ve riskler

ÇİN FAKTÖRÜ

Merkez bankası alımlarında ise Çin dikkat çekiyor. Çin Merkez Bankası'nın ağustos ayında yaklaşık 20 ton altın aldığı ve alımlarını üst üste 21'inci aya taşıdığı bildirildi.

Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, kısa vadeli faiz hareketlerinden bağımsız olarak altına talebi destekleyen önemli bir unsur olmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise altın açısından çift yönlü etki getiriyor. Orta Doğu'daki saldırılar ve Suudi Arabistan'ın kritik petrol boru hattının devre dışı kalmasıyla Brent petrol 100 doların üzerine çıkarken, artan jeopolitik risk güvenli liman talebi üzerinden altını destekliyor.

Altın haftaya düşüşle başladı: Alınır mı satılır mı? İşte fırsatlar ve riskler

Öte yandan yüksek petrol fiyatları enflasyon baskısını artırarak FED'in daha sıkı bir para politikası izlemesi ihtimalini güçlendiriyor. Bu ise altın açısından “negatif etki” gösteriyor.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, hafta boyunca ons altında 50 günlük ortalamaya işaret eden 4.320 doların ve 4.282 dolar trend desteğinin kritik olduğunu belirtiyor. Yukarıda ise 4.510 dolar direncine dikkat çekiliyor.

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