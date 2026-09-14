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Kültür - Sanat

Ayasofya’nın kayıp hatları aranıyor: 177 sene önce üzeri kapatıldı

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Ayasofya’nın kayıp hatları aranıyor: 177 sene önce üzeri kapatıldı

Ayasofya Camii’nde süren büyük restorasyonda 177 sene önce Fossatilerin üzerini kapattığı yarım kubbedeki tarihî Nur suresi hattı aranacak. Yaklaşık dört asırlık hattın korunup korunmadığı önümüzdeki aylarda yapılacak raspa çalışması neticesinde aydınlanacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Ayasofya Camii’nde devam eden restorasyon, minareler ve ana kubbeden sonra şimdi de yarım kubbelere uzandı. Cumhuriyet tarihinin bu en büyük Ayasofya restorasyonu, temelde yapının depreme karşı mukavemetini artırmak için yapılıyor ama bazı sürprizlere de gebe... Onlardan biri ise yarım kubbelere işlenmiş tarihî Nur suresi hattı…

KLASİK DEVİR YAZILARI ÖRTÜLMÜŞ

Klasik devirde caminin ana kubbesine Nur suresi işleniyor. Buraya sığmayan ayetler ise mabedin doğu yarım kubbesi üzerine yazılıyor. Ancak Fossati Kardeşler, 1847-1849 yılları arasında Ayasofya Camii’nde daha sonra çok tartışılacak bir restorasyona girişiyorlar. Fossatiler bu restorasyonda yarım kubbede yer alan söz konusu hattı da kapatarak üzerine süslemeler yapıyor.

Hâlihazırda devam eden yeni restorasyonda 177 sene evvel üzeri kapatılan Ayasofya’daki bu tarihî yazı katmanının tekrar gün yüzüne çıkarılabileceği düşünülüyor. Ancak Fossatilerin hatları tamamen kazıyıp kazmadığı net olarak bilinmiyor.

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker’in eldeki gravürler ışığında yaptığı restitüsyon görüntüsünde de kayıp hatlar yer alıyor.
Başlık ResmiAyasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker’in eldeki gravürler ışığında yaptığı restitüsyon görüntüsünde de kayıp hatlar yer alıyor.

ARAŞTIRMA RASPASINDA HAKİKAT AYDINLANACAK

Mabette önümüzdeki aylarda yapılacak araştırma raspası sonrasında Nur suresi yazılarının korunduğu anlaşılırsa, gün yüzüne çıkarılarak sergilenmesi bekleniyor. Sanat tarihçileri klasik dönemde yapılan bu katmanın büyük ihtimalle üzeri örtülerek korunduğunu düşünüyor. Kayıp hattın sanatçısının adı kesin olarak bilinmezken bazı kaynaklarda Teknecizâde İbrahim Efendi olduğu rivayet ediliyor.

Öte yandan camideki diğer tarihî katmanların da ortaya çıkarılarak teşhirinin gündeme gelmesi bekleniyor.

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AYASOFYA’NIN YARIM KUBBELERİ BEYAZDI

Ayasofya Camii’nin yan kubbelerinin Fossati Kardeşler’in restorasyonundan evvel süslemesiz ve beyaz renkte olduğu düşünülüyor. Ayasofya’nın kemerlerinin de şimdikinden farklı olarak diğer Osmanlı camilerinde olduğu gibi kırmızı-beyaz somaki taklidi taş görünümünde olduğu ifade ediliyor. Avrupalı sanatçılar tarafından o devirlerde yapılan realist Ayasofya gravürlerinde de bu durum görülebiliyor.

Söz konusu kayıp hatlar eski Ayasofya çizimlerinde de görülüyor.
Başlık ResmiSöz konusu kayıp hatlar eski Ayasofya çizimlerinde de görülüyor.

“FOSSATILER KLASİK OSMANLI GÖRÜNÜMÜNDEN UZAKLAŞTIRDI”

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker’in 2016’da kaleme aldığı “Ayasofya ve Onarımları” adlı eserde buna temas ediliyor. Diker, Fossatilerin yaptıkları restorasyonda kullandıkları süslemelerde Neo-Bizanten bir yaklaşım sergilediklerini ve Ayasofya’yı klasik Osmanlı görünümünden uzaklaştırdıklarını savunuyor.

Günümüzde Ayasofya Camii’nde yer alan hatlar büyük sanatçı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin imzasını taşıyor.
Başlık ResmiGünümüzde Ayasofya Camii’nde yer alan hatlar büyük sanatçı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin imzasını taşıyor.
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Bazı sanat tarihçileri ise Fossati restorasyonunun caminin ömrünü uzattığını ve yıpranmış olan yazılarının Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından estetik bir görünüme kavuşturulduğunu düşünüyor.

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