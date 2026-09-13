Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Samsun Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Samsun Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Samsun Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açılıyor. Samsunlulara hitap eden Erdoğan, kentin Türkiye’nin istiklal mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, “Karadeniz’in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun’a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi” dedi. Erdoğan, hastanenin yanı sıra kentte hayata geçirilen yatırımlara ilişkin de önemli mesajlar veriyor.

Kaydet
a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte hayata geçirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Samsunlulara selamlarını ileten Erdoğan, “Karadeniz'in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi” dedi.

“Laf ola beri gele yok, icraat var, icraat” ifadelerini kullanan Erdoğan, Rize'de de önemli yatırımları hizmete sunduklarını belirterek, “Toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Şimdi de istiklalin şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Samsun Şehir Hastanesi
Başlık ResmiSamsun Şehir Hastanesi

“SAMSUN BİZİM GURURUMUZ, GÖZ BEBEĞİMİZ”

Samsun'a yönelik hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Gençler, Samsun bizim gururumuz, Samsun bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız” diye ekledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizle, icraatlarımızla, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz.”

Samsun Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Başlık ResmiSamsun Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

“SAMSUN SAĞLIK ŞEHRİ UNVANINI DA EKLEYECEK”

Samsun'un farklı alanlardaki özelliklerine dikkat çeken Erdoğan, “Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz” dedi.

Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle ilgili, “Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir” ifadelerini kullandı.

“DEPREME KARŞI HER TÜRLÜ DAYANIKLILIĞA SAHİP”

Şehir Hastanesi'nin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine, 1.027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip” diye konuştu.

Hastanenin kapasitesini de açıklayan Erdoğan, “1.458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi, tüm bunlara ilave olarak toplam 2.066 araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir” dedi.

Erdoğan, hastanede 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason ve 34 röntgen cihazının bulunduğunu belirterek, “Hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı” ifadelerini kullandı.

“5 BİN 419 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREV YAPACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede görev yapacak sağlık çalışanlarına ilişkin de “Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5.419 sağlık çalışanı görev yapacak” bilgisini verdi.

Hastanenin çalışanların ihtiyaçları da gözetilerek tasarlandığını belirten Erdoğan, “Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı” dedi.

Erdoğan, “Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadeleriyle konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"SAMSUN'A MÜJDELERLE GELDİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
"HEMEN HAYATA GEÇİRİLMELİ"
Türkiye ve Suriye'den kritik mesajlar
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
BARONLARA BÜYÜK DARBE!
Geminin altına zulalanan 350 kilo zehir...
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
Gösterişli şov sonrası soruşturma genişletildi
"GOL VE ASİSTLERLE DÖNECEK"
Eski hocası, Fenerbahçe’nin 23'lük yıldızını anlattı
METEOROLOJİ TARİH VERDİ!
METEOROLOJİ TARİH VERDİ!
Hava tersine dönüyor! Sıcaklık 8 derece düşecek
ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA!
ANNEDEN KAN DONDURAN İDDİA!
Kayıp bebeğe dair tek bir iz bulundu, baba gözaltında
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
Ders zili çalmadan güvenlik seferberliği başladı
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
BAKANLIK YAKIN TAKİPTE!
BAKANLIK YAKIN TAKİPTE!
Her 3 büyük mükelleften 1’i incelemede
ŞÜPHELİ HESAPLAR İNCELENECEK
ŞÜPHELİ HESAPLAR İNCELENECEK
Savcılıktan yanıltıcı paylaşımlara soruşturma
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
İstanbul'u bırakıp köye döndü, 5 yılda üretimi katladı
"EN BÜYÜK ENDİŞEM..."
Gençlere ve ailelere kritik uyarılar
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı’nın masasındaki son anket!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
Şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
Ankara detayına dikkat çektiler
BU OKULDA HERKES İKİZ
BU OKULDA HERKES İKİZ
Aynı sırada oturuyorlar, öğretmenleri de karıştırıyor
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
Altın, petrol, buğday... Hangi emtia nasıl etkilendi?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkçenin müfredattan çıkarılması tartışılıyordu! Bakan Fidan Şam'dan cevap verdi
Suriye'deki Türkçe muammasında yeni gelişme! Bakan Fidan Şeybani ile konuştu
Kaydet
Sancaktepe’de feci kaza: Lüks otomobil takla atarak savruldu
Sancaktepe’de feci kaza: Lüks otomobil takla atarak savruldu
Kaydet
Yürekleri ağza getiren olay! Kokuyu fark etti, alevleri gördü! Otomobilin içindeki 5 kişi ölümden döndü
Yanan otomobilin içindeki 5 kişi ölümden döndü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.