Samsun Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Samsun Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açılıyor. Samsunlulara hitap eden Erdoğan, kentin Türkiye’nin istiklal mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, “Karadeniz’in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun’a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi” dedi. Erdoğan, hastanenin yanı sıra kentte hayata geçirilen yatırımlara ilişkin de önemli mesajlar veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte hayata geçirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Samsunlulara selamlarını ileten Erdoğan, “Karadeniz'in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi” dedi.

“Laf ola beri gele yok, icraat var, icraat” ifadelerini kullanan Erdoğan, Rize'de de önemli yatırımları hizmete sunduklarını belirterek, “Toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Şimdi de istiklalin şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Samsun Şehir Hastanesi

“SAMSUN BİZİM GURURUMUZ, GÖZ BEBEĞİMİZ”

Samsun'a yönelik hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Gençler, Samsun bizim gururumuz, Samsun bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız” diye ekledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizle, icraatlarımızla, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz.”

Samsun Şehir Hastanesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

“SAMSUN SAĞLIK ŞEHRİ UNVANINI DA EKLEYECEK”

Samsun'un farklı alanlardaki özelliklerine dikkat çeken Erdoğan, “Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz” dedi.

Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle ilgili, “Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir” ifadelerini kullandı.

“DEPREME KARŞI HER TÜRLÜ DAYANIKLILIĞA SAHİP”

Şehir Hastanesi'nin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine, 1.027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip” diye konuştu.

Hastanenin kapasitesini de açıklayan Erdoğan, “1.458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi, tüm bunlara ilave olarak toplam 2.066 araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir” dedi.

Erdoğan, hastanede 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason ve 34 röntgen cihazının bulunduğunu belirterek, “Hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı” ifadelerini kullandı.

“5 BİN 419 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREV YAPACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede görev yapacak sağlık çalışanlarına ilişkin de “Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5.419 sağlık çalışanı görev yapacak” bilgisini verdi.

Hastanenin çalışanların ihtiyaçları da gözetilerek tasarlandığını belirten Erdoğan, “Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı” dedi.

Erdoğan, “Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadeleriyle konuştu.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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