Sivas’ta havaların soğumasıyla doğal yün yorganlara talep arttı. Doktorların da önerdiği yün yorganların vücut ısısını dengelediği ve ağrı şikâyetlerinde tercih edildiği belirtiliyor. Sivaslı usta, yünü yıkamadan kurutmaya, çırpmadan sırmaya kadar uzanan ve 4-5 gün süren zahmetli hazırlık sürecini anlattı.

Sivas’ta sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları hız kazanırken, geleneksel yün yorganlara olan ilgi de yeniden arttı.

Vücut ısısını dengeleyen, hava geçirgenliği yüksek doğal bir malzeme olmasıyla kış aylarında insan vücudunu sıcak tutarken terlemeyi de önleyen yün; romatizma, bel ve diz ağrısı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin özellikle kış aylarında yün yorganları tercih etmelerine neden oluyor.

Soğuklar bastırdı, sipariş yağdı: 4-5 günde hazırlanıyor, yurt dışına bile gönderiliyor

"A VİTAMİNİ SAĞLIYOR"

Yün yorganların hazırlık sürecini anlatan Aysel Ateş, "Yorgan sırıma ebeveynlerimden kalan bir meslek. Annem ve kayınvalidem yorgancıydı bende onlardan öğrenerek mesleğe devam ediyorum. 20 yıldır yorgan sırıyorum. Yün yorganın A vitamini sağladığı için faydalı olduğu söyleniyor. O yüzden herkes yün yorgan yaptırıyor.

Soğuklar bastırdı, sipariş yağdı: 4-5 günde hazırlanıyor, yurt dışına bile gönderiliyor

Şimdi yaşlandığım için günde 1 tane yapabiliyorum. İlk yıllarda günde 3-4 yorgan sırıyordum. Yurtdışına, şehir dışına da çalışıyorum oralardan gelen vatandaşlarda yorgan sırıması yaptırıyor. İlk olarak yünleri soda ve yumuşatıcı ile ıslatıyorum.

Soğuklar bastırdı, sipariş yağdı: 4-5 günde hazırlanıyor, yurt dışına bile gönderiliyor

4-5 GÜN SÜRÜYOR

Bir gün beklettikten sonra suyunu sıkmak için tokaçlıyorum. Ertesi günde sabah kalkıp kurutarak çırpıyorum en son aşamada da sırıyarak kullanıma hazırlıyorum. Bu tüm işlemler toplam 4-5 gün sürüyor. Elyaf yorganları hiç tavsiye etmiyorum. Doktorlar bile yün yorgan kullanmak gerektiğini söylüyor" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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