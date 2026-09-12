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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Mansur Yavaş'tan yeni açıklama: Speküle edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Mansur Yavaş'tan yeni açıklama: Speküle edildi

CHP'den istifa edeceği iddiaları gündemden düşmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni bir açıklama daha geldi. Görüşmenin speküle edildiğini belirten Yavaş, "Biz bu ülkeyi yönetenlerle görüşemeyeceksek, farklı fikirlere sahip insanlarla nasıl bir arada yaşayacağız? Ankara için görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde randevu talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti.

Görüşmeden kareler servis edilirken CHP'den istifa edeceği iddiaları dolaşan Yavaş, görüşmede sadece Ankara'nın sorunlarını konuştuklarını açıklamıştı. Ancak Yavaş'ın CHP programlarına katılmaması, diğer yandan Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye katılacağı söylentileri gündemden düşmedi.

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"GÖRÜŞMEMİZ SPEKÜLE EDİLDİ"

Bugün de Ankara Kent Konseyi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’na katılan Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasına dair detayları paylaştı. Yavaş, "Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı ile var olan bir yetki için kendisine gidip metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık metrolar için harcanacak paranın izni aynı zamanda 800 milyon euro civarında hazine tahvili çıkartmak için yaptığımız görüşmenin nasıl speküle edildiğini görüyoruz. Siyaseten maalesef böyle ayrımlar yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanla görüşen Mansur Yavaştan yeni açıklama: Speküle edildi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğanla görüşen Mansur Yavaştan yeni açıklama: Speküle edildi

"TAVANDAKİ AYRILIKLAR BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Yavaş sözlerine şöyle devam etti: "Sistem böyle. Biz bu ülkeyi yönetenlerle görüşemeyeceksek, farklı fikirlere sahip insanlarla nasıl bir arada yaşayacağız? Tavandaki ayrılıkların belediye başkanı olarak bizi ilgilendirmediği kanaatindeyim. Ankara için görüşmeye devam edeceğiz"

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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