Togg'un yeni modeli T6X'e sürpriz talip! Piyasaya çıkmadan sıraya girdiler

Geçtiğimiz günlerde prototipi tanıtılan Togg'un yeni modeli T6X'e taksiciler talip oldu. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, piyasadaki eş değerlerine göre daha uygun olacak model için, "T6X'i taksici esnafı olarak kullanmak istiyoruz. Yerli otomobilimizin ticari taksilerde yaygınlaşması hem milli markamıza güç katacak hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır." dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından kaba prototipi tanıtılan Togg T6X'e ilişkin değerlendirmede bulundu. Modelin Haziran 2027'de siparişe açılması ve aynı ayın sonunda teslimatlarının başlamasının planlandığını anımsatan Yiğiner, bunun taksici esnafında büyük heyecan uyandırdığını söyledi.

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"TAKSİCİLER OLARAK KULLANMAK İSTİYORUZ"

Yiğiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, vizyonu ve güçlü iradesiyle hayata geçirilen yerli ve milli otomobil Togg'un daha geniş kesimlerin ulaşabileceği uygun ve rekabetçi fiyatlı T6X modelinin geliştirilmesinin son derece kıymetli olduğuna işaret ederek, özellikle şehir içi kullanım, teknolojik donanım, dijital sürüş deneyimi ve modern tasarım anlayışıyla öne çıkması beklenen modelin, Togg'un elektrikli mobilite vizyonunun yeni halkası olarak değerlendirildiğini anlattı.

T6X'in yalnızca yerli otomobil pazarında değil, elektrikli araç segmentindeki rekabet açısından da dikkati çeken modellerden biri olmaya aday olduğunu vurgulayan Yiğiner, şunları kaydetti:

"Togg T6X'in taksici esnafımıza özel, uygun satın alma ve finansman koşullarıyla sunulması, esnafımızın araçlarını yenilemesini kolaylaştırırken, vatandaşlarımızın da modern, yerli, konforlu ve çevreci araçlarla hizmet almasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un daha uygun, ulaşılabilir ve rekabetçi bir fiyat hedefiyle geliştirilen yeni modeli T6X'i taksici esnafı olarak kullanmak istiyoruz. Yerli otomobilimizin ticari taksilerde yaygınlaşması hem milli markamıza güç katacak hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır."

Yiğiner, Togg T6X'in taksici esnafıyla buluşacağı ve şehirlerin yollarında vatandaşlara hizmet vereceği günü büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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