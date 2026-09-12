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Dünya

Telefonuna dalınca olanlar oldu! İnşaat boşluğunu fark etmeyip metrelerce düştü

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Vietnam'da cep telefonuna bakarak yürüyen bir adam, yapımı devam eden binadaki boşluğu fark etmeyince metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Korkunç olay Vietnam'da meydana geldi. Cep telefonuyla ilgilenerek yürüyen bir kişi, inşaat halindeki binada bulunan geniş boşluğu fark etmedi. Önüne bakmadan ilerleyen adam, bir anda boşluğa düşerek metrelerce aşağıdaki kata çakıldı.

Telefonuna dalınca olanlar oldu! İnşaat boşluğunu fark etmeyip metrelerce düştü
Başlık ResmiTelefonuna dalınca olanlar oldu! İnşaat boşluğunu fark etmeyip metrelerce düştü

ÖNÜNDEKİ BOŞLUĞU FARK ETMEDİ

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, telefonuna bakarak yürüyen adamın önündeki boşluğu fark etmediği ve herhangi bir önlem alamadan aşağı düştüğü görüldü.

Telefonuna dalınca olanlar oldu! İnşaat boşluğunu fark etmeyip metrelerce düştü
Başlık ResmiTelefonuna dalınca olanlar oldu! İnşaat boşluğunu fark etmeyip metrelerce düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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