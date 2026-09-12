Beşiktaş'tan 3 pozisyona videolu tepki: Kazandık ama bunlar gözümüzden kaçmadı
Erzurumspor FK'yi 3-0'la geçen Beşiktaş, maç sonu hakem Gürcan Hasova'ya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, tartışmalı kararlara dair sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tepkisini gösterdi.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, 4 galibiyet ve 1 yenilgi sonucu 12 puana ulaşarak, Galatasaray'ın önünde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
MAÇ SONU HAKEM TEPKİSİ
Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında, hakem Gürcan Hasova'nın tartışmalı kararlarının yer aldığı bir video paylaşılması dikkat çekti.
Hyeon-gyu Oh'un penaltı beklediği pozisyon ile Leandro Trossard (Emmanuel Agbadou elle müdahale) ve Vaclav Cerny'nin (faul) iptal edilen gollerine vurgu yapılan gönderide, “Maçı kazandık ama bunlar gözümüzden kaçtı sanmayın” ifadeleri yer aldı.