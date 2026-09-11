Italiano'dan Orkun Kökçü'ye uyarı: "Umarım benim hatalarımı yapmaz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Agresif oyunlarını sürdüreceklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Elimizden geldiğince böyle mücadele etmeye ve 3 puan almak isteyen karakterle agresif oynamaya çalışacağız" dedi. Orkun Kökçü'nün hakemlerle girdiği diyalog sonrasında gördüğü kartlar konusunda dikkatli olması gerektiğini aktaran Italiano, "Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle diyalog konusunu abartabiliyordum. Umarım Orkun benim hatalarımı yapmaz." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Elimizden geldiğince böyle mücadele etmeye ve 3 puan almak isteyen karakterle agresif oynamaya çalışacağız. Umarım bu gidişat devam eder. Taraftarlarımız bizi itiyor. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Performanslardan çok mutluyum. Oyuncularım yüksek seviyede oynuyor. Böyle devam ederse güzel mutlulukları beraber yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"MARSİLYA MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Derbi sonrasında konsantrasyon kaybı yaşamadıklarını ve bunun da kendisini memnun ettiğini kaydeden Italiano, "Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Bugün asla konsantrasyon seviyemizi düşürmedik. Derbi sonrasında dikkatiniz düşebiliyor ama bugün çok iyiydik. Aynı zamanda bugün kazansak lider olacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Bu takımın büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Mükemmellik diye bir şey yoktur ama buna yaklaşmak için çalışmanız ve pes etmemeniz gerekir. Marsilya maçı da bizim için çok önemli bir maç. Lig etabına kalmak için çok çalıştık. Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonra milli araya gireceğiz. Milli aradan sonra bizi zor bir periyot bekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Italiano

"UMARIM ORKUN BENİM HATALARIMI YAPMAZ"

Kaptan Orkun Kökçü'nün hakemlerle girdiği diyalog sonrasında gördüğü kartlar konusunda dikkatli olması gerektiğini aktaran İtalyan teknik adam, "Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle diyalog konusunu abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm. Bunları görmeme ihtimalim vardı ama gördüm. Umarım Orkun benim hatalarımı yapmaz. Bazen kontrolü kaybedebiliyorsunuz. Sarı kart görebilirsiniz ama kırmızı görmemelisiniz. Hakemle çok diyaloga girmemek gerekiyor. Onun yerine maça konsantre olmamız gerekiyor. Orkun da akıllı biri, ne yapması gerektiğini biliyor. Reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş - Erzurumspor FK

"MİRETTİ, KÜÇÜK BİR SIKINTI YAŞAMIŞTI"

Italiano, son transferler Fabio Miretti ve Ernest Poku'nun durumuyla ilgili de "Miretti, küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Onu önlem amaçlı oynatmadık. Çok zorlamamaya çalıştık. Haftaya aramıza katılacağına inanıyorum. Durum daha kötüye gitmesin diye zorlamadık. Poku, her geçen gün daha fazla öğreniyor. Çarklardan biri olmaya başladı yavaş yavaş. Bugün de kendisi hoşuma gitti. Milli aradan sonra çok fazla maç yapacağız. Orada herkesi daha fazla göreceğiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Her zaman hazır olda durmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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