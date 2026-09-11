Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Italiano'dan Orkun Kökçü'ye uyarı: "Umarım benim hatalarımı yapmaz"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Italiano'dan Orkun Kökçü'ye uyarı:

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Agresif oyunlarını sürdüreceklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Elimizden geldiğince böyle mücadele etmeye ve 3 puan almak isteyen karakterle agresif oynamaya çalışacağız" dedi. Orkun Kökçü'nün hakemlerle girdiği diyalog sonrasında gördüğü kartlar konusunda dikkatli olması gerektiğini aktaran Italiano, "Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle diyalog konusunu abartabiliyordum. Umarım Orkun benim hatalarımı yapmaz." diye konuştu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Elimizden geldiğince böyle mücadele etmeye ve 3 puan almak isteyen karakterle agresif oynamaya çalışacağız. Umarım bu gidişat devam eder. Taraftarlarımız bizi itiyor. Önümüzde gerçekten büyük bir potansiyel var. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Performanslardan çok mutluyum. Oyuncularım yüksek seviyede oynuyor. Böyle devam ederse güzel mutlulukları beraber yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı! Kartal ligde seriye bağladı
SPOR

Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı! Kartal ligde seriye bağladı

"MARSİLYA MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Derbi sonrasında konsantrasyon kaybı yaşamadıklarını ve bunun da kendisini memnun ettiğini kaydeden Italiano, "Her maçtan sonra daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Bugün asla konsantrasyon seviyemizi düşürmedik. Derbi sonrasında dikkatiniz düşebiliyor ama bugün çok iyiydik. Aynı zamanda bugün kazansak lider olacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Bu takımın büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Mükemmellik diye bir şey yoktur ama buna yaklaşmak için çalışmanız ve pes etmemeniz gerekir. Marsilya maçı da bizim için çok önemli bir maç. Lig etabına kalmak için çok çalıştık. Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonra milli araya gireceğiz. Milli aradan sonra bizi zor bir periyot bekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

"UMARIM ORKUN BENİM HATALARIMI YAPMAZ"

Kaptan Orkun Kökçü'nün hakemlerle girdiği diyalog sonrasında gördüğü kartlar konusunda dikkatli olması gerektiğini aktaran İtalyan teknik adam, "Ben de futbolcuyken bazen hakemlerle diyalog konusunu abartabiliyordum. Kariyerimde çok kırmızı gördüm. Bunları görmeme ihtimalim vardı ama gördüm. Umarım Orkun benim hatalarımı yapmaz. Bazen kontrolü kaybedebiliyorsunuz. Sarı kart görebilirsiniz ama kırmızı görmemelisiniz. Hakemle çok diyaloga girmemek gerekiyor. Onun yerine maça konsantre olmamız gerekiyor. Orkun da akıllı biri, ne yapması gerektiğini biliyor. Reaksiyon gösterirken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş - Erzurumspor FK
Başlık ResmiBeşiktaş - Erzurumspor FK

"MİRETTİ, KÜÇÜK BİR SIKINTI YAŞAMIŞTI"

Italiano, son transferler Fabio Miretti ve Ernest Poku'nun durumuyla ilgili de "Miretti, küçük bir sıkıntı yaşamıştı. Onu önlem amaçlı oynatmadık. Çok zorlamamaya çalıştık. Haftaya aramıza katılacağına inanıyorum. Durum daha kötüye gitmesin diye zorlamadık. Poku, her geçen gün daha fazla öğreniyor. Çarklardan biri olmaya başladı yavaş yavaş. Bugün de kendisi hoşuma gitti. Milli aradan sonra çok fazla maç yapacağız. Orada herkesi daha fazla göreceğiz. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Her zaman hazır olda durmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE UYARI
"Kritik bir süreçten geçiyoruz, artık farkına varın"
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇTİ
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması
Emin olmak
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
GÖZLER IRAK'A ÇEVRİLDİ
Suudi Arabistan'da petrol hattına saldırı!
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
ITALIANO'DAN ORKUN'A UYARI
"Umarım benim hatalarımı yapmaz"
KARTAL SERİYE BAĞLADI
KARTAL SERİYE BAĞLADI
Trossard siftah yaptı, Beşiktaş farklı kazandı
"BEN DE POTOMYALIYIM"
Erdoğan ile Ganalı öğrenci arasında güldüren diyalog
DAVADA KRİZ!
DAVADA KRİZ!
Duruşmada para teklif edildi, acılı baba sert çıktı
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
KKTC’DE İKİ BAKAN DEĞİŞTİ!
Arıklı’nın yerine eski 'başbakan' getirildi
"ÇARŞI PAZAR KARIŞIR
İslam Memiş rakam verdi ve uyardı
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ziyarete katılmamıştı! CHP'den Yavaş'a sitem
"YAPACAKLARIMIZIN BAŞINDAYIZ"
Bakan Fidan Diyarbakır'dan seslendi
"BENİM HATAMDI"
Arda Turan'dan Halil Umut Meler itirafı
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
O kente gelecek yatırımları tek tek sıraladı
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Pehlivanları alnından öpen başkan sessizliğini bozdu
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
Husiler stratejik adayı ele geçirdi
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
13 YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
Dilek Kalkan soruşturmasında 7 gözaltı
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
Bakanlık Yunan mezalimini paylaştı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
‘Dur’ ihtarına uymayan çocuk dehşet saçtı! Önce polise, sonra araca çarptı
‘Dur’ ihtarına uymayan çocuk polise çarptı!
Kaydet
Kartal Kayra Yılmaz:
Kartal Kayra: "Derbiyi taçlandırma adına önemliydi"
Kaydet
KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? 12-13 Eylül KPSS oturumları
KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.