Gemi faciası sonrası KKTC kabinesinde iki bakan değişti! Arıklı’nın yerine eski 'başbakan' getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla KKTC kabinesinde revizyona gidildi. Girne'deki gemi faciası sonrası Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na eski başbakan Faiz Sucuoğlu getirilirken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini Hasan Taçoy devraldı.

KKTC'de 14 yolcunun hayatını kaybettiği gemi faciasının ardından ülke kabinesinde iki bakan değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu görevden alınırken, yerine Hasan Taçoy atandı.

Kabinedeki bir diğer değişiklik ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşti. Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasının ardından görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yerine KKTC eski Başbakanı Faiz Sucuoğlu atandı.

ÜSTEL, ARIKLI’YI GÖREVDEN ALMIŞTI

Başbakan Üstel, Girne’deki gemi kazasının ardından soruşturma ve yargı sürecinde herhangi şüpheye mahal verilmemesi için Arıklı’nın görevden aldığını duyurmuştu.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Sucuoğlu ise Cumhuriyet Meclisi’ne 2013 seçimiyle girdi. Sucuoğlu UBP Parti Başkanlığı'na seçilerek 2021-2022 yıllarında başbakanlık yaptı. Sucuoğlu, farklı hükümetlerde, Turizm, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak da görev üstlendi.

Faiz Sucuoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine getirilen Hasan Taçoy ise Cumhuriyet Meclisi’ne 1998 seçimleriyle girdi. Taçoy, farklı hükümetlerde Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi ve Enerji, Dışişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

Hasan Taçoy

GİRNE'DE BATAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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