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13 yıllık Dilek Kalkan dosyasında düğüm çözüldü: HTS kayıtları 7 şüpheliyi ortaya çıkardı

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13 yıllık Dilek Kalkan dosyasında düğüm çözüldü: HTS kayıtları 7 şüpheliyi ortaya çıkardı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2013’te kaybolan, daha sonra kemikleri bulunan Dilek Kalkan’ın ölümüyle ilgili faili meçhul dosya yeniden açıldı. DNA testiyle kimliği kesinleşen Kalkan’ın HTS ve baz kayıtlarını inceleyen ekipler, cesedin bulunduğu bölgede sinyal veren telefonları tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2013 senesinde kaybolan, ardından kafatası ve kemik parçaları bulunan Dilek Kalkan'ın öldürülmesi ile alakalı soruşturmada ekipler şüphelileri, HTS, baz kayıtları ve teknik takip sonucu belirledi.

Tatlıçayır Mahallesi Pamukçayı mevkisinde 29 Temmuz 2014'te su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları, muhtelif kıyafet ve eşyaların belirlenmesi üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

13 yıllık Dilek Kalkan dosyasında düğüm çözüldü: HTS kayıtları 7 şüpheliyi ortaya çıkardı
Başlık Resmi13 yıllık Dilek Kalkan dosyasında düğüm çözüldü: HTS kayıtları 7 şüpheliyi ortaya çıkardı

GENÇ BİR KADINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma çerçevesinde olay yerinden alınan kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen incelemede 17-23 yaş arası bir kadına ait olduğu tespit edildi. Kimlik ve şüpheli tespiti yapılamaması sebebiyle 13 Şubat 2015'te daimi arama kararı verildi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının sonrasında, faili meçhul dosyalar tekrar değerlendirmeye alındı.

13 yıllık Dilek Kalkan dosyasında düğüm çözüldü: HTS kayıtları 7 şüpheliyi ortaya çıkardı
Başlık Resmi13 yıllık Dilek Kalkan dosyasında düğüm çözüldü: HTS kayıtları 7 şüpheliyi ortaya çıkardı

144 KADINLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPILDI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Diyarbakır ve çevre şehirlerde kayıp 19-23 yaşlarında 144 kadın ile alakalı araştırma yapıldı.

Soruşturmada ailesiyle gerçekleştirilen görüşmede Dilek Kalkan'ın 2013 senesinin mayıs ayında kaybolduğu, kaybolduğu tarihteki giysileri ile olay yerinde bulunan giysilerin benzerlik gösterdiği belirtildi.

DNA TESTİ UYUŞTU

Gerçekleştirilen DNA incelemesi neticesinde kimliği belirsiz maktulün Dilek Kalkan olduğu ve DNA profilinin annesiyle yüzde 99 uyumlu olduğu belirlendi.

Kalkan hakkında, ailesinin 2013 senesinde yaptığı kayıp müracaatı üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamaması sebebiyle 22 Ekim 2014'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bu karar, maktulün kimliğinin belirlenmesi üzerine 4 Haziran'da kaldırıldı.

13 yıllık Dilek Kalkan dosyasında düğüm çözüldü: HTS kayıtları 7 şüpheliyi ortaya çıkardı
Başlık Resmi13 yıllık Dilek Kalkan dosyasında düğüm çözüldü: HTS kayıtları 7 şüpheliyi ortaya çıkardı

HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturmada cinayetin aydınlatılması amacıyla Kalkan'ın ailesi, geçmişteki yaşamı ve sosyal çevresi araştırılarak, kullandığı değerlendirilen cep telefonunun HTS kayıtları incelendi.

Gerçekleştirilen incelemede Kalkan'ın Cuma K, Serdal K, Emrah K, Hamdiye A. ve Muhyettin B. ile yoğun biçimde iletişim içerisinde olduğu tespit edildi.

Yapılan saha araştırmalarında ve tanık ifadelerinde Dilek Kalkan ile Cuma K. arasında duygusal beraber olduğu belirlendi.

TELEFONLARI AYNI BÖLGEDEN SİNYAL VERMİŞ

Bilirkişi tarafından yapılan daraltılmış baz çalışmalarında ise Cuma K'nin kullandığı cep telefonu ile Dilek Kalkan'ın kullandığı fakat Cuma K. adına kayıtlı cep telefonunun 25 Mayıs 2013'te saat 12.27, 12.29 ve 12.59'da Bismil merkezde aynı bölgede sinyal verdiği, ardından ise kadının kullandığı cep telefonunun kapandığı ya da kapatıldığı belirlendi.

Raporda, "Cuma K'nin kullandığı cep telefonunun 4 Haziran 2013'te 12.58 ile 13.24 saatleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu bölgeye yakın yerde, Cuma K'nin adına kayıtlı olan ama oğlunun kullandığı cep telefonunun ise 25 Mayıs 2013'te 19.03 ile 19.24 saatleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu yer ve yakın civarda sinyal verdiği, aynı numaranın 4 Haziran 2013'te 11.41 ile 12.59 saatleri arasında aynı bölgede baz sinyali verdiği, Muhyettin B'nin cep telefonunun maktulün kullandığı cep telefonu numarası ile 25 Mayıs 2013'te iletişimde olduğu ve aynı gün 11.44 ile 23.13 saatleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu bölgede sinyal verdiği, Muhyettin B'ye ait cep telefonunun 5 Haziran 2013'te 12.59 ile 16.14 saatleri arasında, 9 Haziran 2013'te 18.36 ile 20.04 saatleri arasında, 6 Temmuz 2013'te 10.40 ile 18.34 saatleri arasında maktulün cesedinin bulunduğu bölgeden hareketli baz verdiği" tespiti yer aldı.

7 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Soruşturmada, HTS kayıtları, veri analizleri, daraltılmış baz çalışmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık/bilgi sahibi ifadeleri, saha araştırmalarıyla toplanan diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirilerek, tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda Cuma K, Serdal K, Emrah K. ve Hatice K. ile Muhyettin B. ve Figen B. ile Hamdiye A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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