Fenerbahçe'den "toplantı" yalanlaması: Aziz Yıldırım iddiasına cevap

Sarı-lacivertli kulüp, "Başkan Aziz Yıldırım'ın, sağlık heyeti ve sponsor hastane yetkilileriyle futbolcuların sağlık süreçleri hakkında toplantı gerçekleştirdiği" yönündeki haberleri yalanladı.

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın kulübün sağlık heyeti ve sağlık sponsoru hastane yetkilileriyle futbolcuların sahaya dönüş süreçlerine ilişkin toplantı yaptığı iddiasına cevap verdi.

Aziz Yıldırım

"BÖYLE BİR TOPLANTI OLMADI"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bir medya mecrasında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın sağlık heyetimiz ve Medicana Hastanesi yetkilileriyle, futbolcularımızın sağlık raporları ve sahaya dönüş süreçlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde ifadeler kullanılmıştır.



Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir toplantı gerçekleştirmemiştir.



Kulübümüzün sağlık heyeti ile sağlık sponsorumuz Medicana, futbolcularımızın sağlık süreçlerinin yönetiminde koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Haberde ima edildiği şekilde taraflar arasında tıbbi değerlendirme ve süreçlerin yönetimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası