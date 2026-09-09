Yapay zekâ veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve şebekelerden gelen talep, bakır fiyatlarını Londra Metal Borsasında rekora taşıdı. ABD’nin bu ürüne gümrük vergisi uygulayabileceği riski de fiyatları yukarı çekerken; bakırda 12 aylık prim %47’ye ulaştı. Bu prim aynı dönemde ons altında gerçekleşen %21’lik yükselişi de ikiye katladı.

Küresel piyasalarda bakır fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Londra Metal Borsasında bakır fiyatları ton başına 14 bin 533 dolara yükseldi ve rekor seviyeyi test etti. Böylece bakırda son 12 aydaki artış %47 olarak gerçekleşti.

Bu prim, 8 Eylül 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde ons altın fiyatında gerçekleşen %21’lik yükselişi de ikiye katladı.

BAKIR NEDEN YÜKSELİYOR?

Bakır fiyatlarındaki artışın yapay zekâ veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve şebekelerden gelen taleple ivmelendiği belirtiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın rafine bakır ithalatına da tarife getirebileceği beklentileri; ABD’de Comex borsasındaki fiyatları küresel fiyatların üzerine çıkardı.

Küresel stokların giderek ABD'de yoğunlaştığı, Londra stoklarının düşük seviyelere gerilediği, tedarik sıkıntısı riskinin öne çıkabileceği ifade ediliyor.

Getiride altını ikiye katladı! Bir yıllık yükseliş %47’ye ulaştı

ÜRETİMDE ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, arzdaki gerilemeye dikkat çekerek “Uluslararası Bakır Çalışma Grubu verileri, üretimin yılın ilk yarısında %1,1 düştüğünü ve büyük üreticiler Codelco ve Freeport-McMoRan Inc.'in çift haneli düşüşler kaydettiğini gösteriyor. Buna ek olarak Afrika genelindeki hükümetler mineral zenginlikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya çalışıyorlar; bu da arz ve fiyatları potansiyel olarak etkiliyor” diye konuştu.

GÜMRÜK VERGİSİ ENDİŞESİ

Muhtemel bir gümrük vergisi duyurusu öncesinde ABD'ye gerçekleşen büyük miktarda rafine bakır akışına da dikkat çeken Hansen “Bu sevkiyatlar küresel stokları azaltmasa da bakırı, küresel talebin %10'undan daha azını oluşturan bir pazarda fiilen mahsur bırakıyor. Diğer bölgelerdeki tüketiciler için erişilebilirliğini zorlaştırıyor. Talebin büyük çoğunluğunun yoğunlaştığı bölgelerde fiziksel piyasayı daraltıyor” uyarısında bulundu.

Getiride altını ikiye katladı! Bir yıllık yükseliş %47’ye ulaştı

YAPISAL BİR YÜKSELİŞ Mİ?

Bakırın son 12 ayda %47 oranında değer kazandığını hatırlatan Hansen “Bu artış sadece kısa vadeli aksaklıklardan değil, aynı zamanda kısıtlı maden arzı büyümesi ile birlikte veri merkezleri ve enerji altyapısından kaynaklanan talep arasındaki uzun vadeli uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bakır ayrıca, elektrik şebekelerinde, elektrikli araçlarda, yenilenebilir enerji üretiminde ve enerji depolamada oynadığı merkezi rol nedeniyle giderek daha önemli bir geçiş metali haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Diğer bazı malzemelerin aksine bakırın büyük ölçekte ikame edilmesinin kolay olmadığına da değinen Hansen “Elektrifikasyon hızlandıkça bakır talebi dirençli kalabilir. Yeni madenlerin geliştirilmesindeki uzun hazırlık süreleri ve teknik zorluklar, piyasanın artan tüketime hızlı cevap verme yeteneğini sınırlayabilir” görüşünü paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Akaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı

YÜKSELİŞ ‘RİSKSİZ’ DEĞİL!

Fiyatlardaki yükselişin risksiz olmadığını da vurgulayan Hansen, “Uzun süreli spekülatif pozisyonlanma, özellikle beklenen ABD gümrük vergilerinin uygulanmaması ve son ithalat akışlarının tersine dönmesi durumunda, fiyatları keskin bir düzeltmeye karşı savunmasız bırakabilir. Enflasyonu dizginlemeyi amaçlayan yüksek faiz oranları da inşaat, imalat ve yatırımları olumsuz etkileyebilir. Buna ek olarak kârlılık beklentilerin altında kalırsa yapay zekâ veri merkezi kurulumunda yavaşlama talebi zayıflatabilir ve mevcut olumlu havayı baltalayabilir” yorumunda bulundu.