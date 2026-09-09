Yılın 8 aylık döneminde TÜFE %22 yükselirken, dolardaki reel düşüş %-8’e yaklaştı. TL’de bekleyenlerin getirisi ise enflasyonla başa baş gerçekleşti. A1 Capital tarafından OVP’deki GSYH verileri dikkate alınarak yapılan hesaplamada, 2027’de kurda %19,6 nominal prim öngörüldü. İş Yatırım ise 2027 sonunda politika faizinin %27 olabileceği tahmini paylaştı. Rakamlar, gelecek yıl TL’de reel değerlenmenin sürebileceğine işaret etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon ağustosta %1,84 artış kaydetti. Yılın 8 aylık döneminde ise TÜFE %22,07 yükseldi. Böylece TL’de ve dövizde bekleyenlerin Ocak-Ağustos 2026 dönemindeki reel getirileri de belli oldu.

2026 yılına 42,94 TL’den başlayan dolar, ağustos ayını 48,24 TL’den tamamladı. Dolarda 8 aylık prim %12,34 olarak gerçekleşti. Böylece dolarda bekleyenler bu dönemde de enflasyona yenik düştü. Söz konusu dönemde dolardaki reel düşüş %-7,97 olarak gerçekleşti.

TL’de bekleyenlerin getirisi ise 8 ayda enflasyonla başa baş gerçekleşti. TL’de bekleyenler reel kayıp yaşamadı.

DOLAR MI, TL Mİ?

Piyasada dikkatler gelecek dönem beklentilerine çevrilirken; hafta sonu açıklanan Orta Vadeli Planın ardından A1 Capital Yatırım tarafından yapılan bir analizde “örtük” kur tahminleri hesaplandı.

OVP’de resmi bir dolar/TL hedefinin paylaşılmadığı vurgulanan analizde “TL ve dolar bazlı GSYH rakamlarını bölerek, programın kullandığı ‘örtük’ ortalama dolar/TL varsayımını hesaplayabiliyoruz. Yeni OVP'nin nominal GSYH rakamları 2026 için 85,346 trilyon TL / 1,821 trilyon dolar ve 2027 için 111,207 trilyon TL / 1,984 trilyon dolar. Buna göre 2026 ve 2027 için ‘örtük’ ortalama USD/TL yaklaşık 46,87 TL ve 56,05 TL’ye karşılık geliyor. Bu da kurda yaklaşık %19,6 prime işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.

2027’de dolar mı TL mi? OVP’den mesaj var

KUR, TÜFE’NİN ALTINDA

Buna karşılık 2027’de GSYH deflatörünün %25 olduğu hatırlatılan analizde “Dolayısıyla program kur artışının enflasyonun altında kalacağını ima ediyor” ifadelerine yer verildi.

Bu arada geçen hafta açıklanan ağustos enflasyonunun ardından İş Yatırım tarafından yayımlanan raporda da politika faizi beklentilerine yer verildi.

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FAİZ NE OLACAK?

İkinci çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla verilerinde hane halkı tüketiminde görülen reel daralmaya ve ağustos TÜFE verisinde ana eğilimin 3 aylık ortalamasının 58 ayın dip seviyesine gerilemesine dikkat çekilen analizde; TCMB’nin ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği öngörüldü.

Analizde “Aralık ayı ve 2027 yılında gerçekleşecek PPK toplantılarında da 100 baz puan ile yola devam edileceğini tahmin ediyoruz. Baz senaryomuzda 2027 sonunda politika faizi %27’ye inmiş oluyor” denildi.

REEL DEĞERLENME

Piyasa analistleri 2027’de ortalama faizin %30’un üzerinde kalabileceğini öngörerek; beklenen enflasyon (%21) dikkate alındığında, gelecek yıl da TL’nin reel olarak değer kazanabileceği tahminini öne çıkarıyor.

Önemli uyarı: Bu içerik, açıklanan resmi veriler ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.