ABD ve İran arasındaki son çatışmalarla birlikte arz riski yeniden gündeme gelirken, petrol fiyatları 99,67 dolar test etti ve son 7 haftanın zirvesine yöneldi. Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Sınırlı saldırıların geniş kapsamlı operasyona dönüşmesi halinde önce 100 dolar psikolojik eşiği, ardından 109,50 dolar alçalan trend direnci uzun bir aranın ardından test edilebilir” uyarısında bulunuldu. İç piyasada da dikkatler pompaya çevrildi.

Petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 99,67 doları test etti ve psikolojik 100 dolar seviyesine oldukça yaklaştı. Son olarak 24 Temmuz işlemlerinde 100 dolar üzerinde fiyatlanan petrol, yaklaşık 7 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. TSİ 06:00 itibarıyla petrol 99,40 dolardan fiyatlandı. Temmuzda %24 yapan ve söz konusu ayda 91 dolardan kapanan petrol fiyatı, ağustos sonunda sınırlı düşüşle 90,68 dolara gerilemişti. Eylül ayının ilk haftası geride kalırken petrolde bu ayki yükseliş şimdiden %9,5 ‘i aştı.

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ARZ ENDİŞESİ ARTIYOR

Orta Doğu’da mart ayından bu yana süren ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki oynaklığın da ana sebebi olmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki askeri operasyonlar yaklaşık bir aydır durmuştu. Washington, Tahran’a ekonomik baskı uygulamaya yönelmişti. Ancak yaklaşık 1,5 haftadır saldırılara yeniden başlandı. Son olarak ABD güçleri, Körfez’de bir ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimine karşılık, Tahran’ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası yakınlarında İran’a ait 5 ham petrol tankerini imha etti. Gelişmeler arz endişeleri artırdı ve petrol yeniden 100 dolara yaklaştı.

Akaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİRSE…

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Karşılıklı olarak askeri kabiliyetlerin hedef alındığı sınırlı saldırıların, stratejik enerji ve altyapı tesislerine yönelen geniş kapsamlı bir operasyona dönüşmesi halinde önce 100 dolar psikolojik eşiği, ardından 109,50 seviyesindeki alçalan trend direnci uzun bir aranın ardından test edilebilir” uyarısında bulunuldu.

DİPLOMASİ ÖNE ÇIKARSA…

Arabulucuların tansiyonu düşürmeye yönelik yoğun çabaları eşliğinde taraflardan gelecek diplomasi sinyallerinin ise “açıklama düzeyinde kalsa” bile piyasaya umut aşılayabileceğine işaret edilen analizde “Bu senaryoda 84,75 dolardaki kısa vadeli yükselen trend desteği ve diplomasi seçeneğinin resmiyet kazanması halinde ise 74,00 dolardaki uzun vadeli trend desteği hedef konumuna gelebilir” görüşü dile getirildi.

120 DOLAR RİSKİ!

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven ise yedinci ayına giren ABD-İran çatışmasındaki son tırmanış ve gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla birlikte petrol fiyatlarının da varil başına 120 doların üzerine çıkma riskine dikkat çekti. Trive Yatırım’ın analizinde de “İran, Hürmüz Boğazı’nın açılması için ABD ablukasının kaldırılmasını ve İslamabad Mutabakatı'na dönülmesini şart koşuyor. ABD ise geçişin İran kontrolünde olmasını kabul etmiyor” ifadelerine yer verilerek, mutabakatta 60 günlük müzakere penceresinin ardından uygulama mekanizmasının “hiç kurulamamış” olmasına dikkat çekiliyor.

Akaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı

GÖZLER AKARYAKITTA

Petrolde yaşanan son yükselişin ardından dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak cuma günü gerçekleşen fiyat artışlarının ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 76,92 TL ve motorinin litresi de 88,88 TL’ye yükselmişti.

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