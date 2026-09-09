Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Akaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Akaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı

ABD ve İran arasındaki son çatışmalarla birlikte arz riski yeniden gündeme gelirken, petrol fiyatları 99,67 dolar test etti ve son 7 haftanın zirvesine yöneldi. Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Sınırlı saldırıların geniş kapsamlı operasyona dönüşmesi halinde önce 100 dolar psikolojik eşiği, ardından 109,50 dolar alçalan trend direnci uzun bir aranın ardından test edilebilir” uyarısında bulunuldu. İç piyasada da dikkatler pompaya çevrildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 99,67 doları test etti ve psikolojik 100 dolar seviyesine oldukça yaklaştı. Son olarak 24 Temmuz işlemlerinde 100 dolar üzerinde fiyatlanan petrol, yaklaşık 7 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. TSİ 06:00 itibarıyla petrol 99,40 dolardan fiyatlandı. Temmuzda %24 yapan ve söz konusu ayda 91 dolardan kapanan petrol fiyatı, ağustos sonunda sınırlı düşüşle 90,68 dolara gerilemişti. Eylül ayının ilk haftası geride kalırken petrolde bu ayki yükseliş şimdiden %9,5 ‘i aştı.

ÖNERİLEN HABERLER
1 haftanın dibinden döndü! Altına yeniden petrol ve faiz freni
EKONOMİ

1 haftanın dibinden döndü! Altına yeniden petrol ve faiz freni

ARZ ENDİŞESİ ARTIYOR

Orta Doğu’da mart ayından bu yana süren ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki oynaklığın da ana sebebi olmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki askeri operasyonlar yaklaşık bir aydır durmuştu. Washington, Tahran’a ekonomik baskı uygulamaya yönelmişti. Ancak yaklaşık 1,5 haftadır saldırılara yeniden başlandı. Son olarak ABD güçleri, Körfez’de bir ABD savaş gemisine yönelik füze saldırısı girişimine karşılık, Tahran’ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası yakınlarında İran’a ait 5 ham petrol tankerini imha etti. Gelişmeler arz endişeleri artırdı ve petrol yeniden 100 dolara yaklaştı.

Akaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı
Başlık ResmiAkaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİRSE…

Trive Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Karşılıklı olarak askeri kabiliyetlerin hedef alındığı sınırlı saldırıların, stratejik enerji ve altyapı tesislerine yönelen geniş kapsamlı bir operasyona dönüşmesi halinde önce 100 dolar psikolojik eşiği, ardından 109,50 seviyesindeki alçalan trend direnci uzun bir aranın ardından test edilebilir” uyarısında bulunuldu.

DİPLOMASİ ÖNE ÇIKARSA…

Arabulucuların tansiyonu düşürmeye yönelik yoğun çabaları eşliğinde taraflardan gelecek diplomasi sinyallerinin ise “açıklama düzeyinde kalsa” bile piyasaya umut aşılayabileceğine işaret edilen analizde “Bu senaryoda 84,75 dolardaki kısa vadeli yükselen trend desteği ve diplomasi seçeneğinin resmiyet kazanması halinde ise 74,00 dolardaki uzun vadeli trend desteği hedef konumuna gelebilir” görüşü dile getirildi.

120 DOLAR RİSKİ!

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven ise yedinci ayına giren ABD-İran çatışmasındaki son tırmanış ve gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasıyla birlikte petrol fiyatlarının da varil başına 120 doların üzerine çıkma riskine dikkat çekti. Trive Yatırım’ın analizinde de “İran, Hürmüz Boğazı’nın açılması için ABD ablukasının kaldırılmasını ve İslamabad Mutabakatı'na dönülmesini şart koşuyor. ABD ise geçişin İran kontrolünde olmasını kabul etmiyor” ifadelerine yer verilerek, mutabakatta 60 günlük müzakere penceresinin ardından uygulama mekanizmasının “hiç kurulamamış” olmasına dikkat çekiliyor.

Akaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı
Başlık ResmiAkaryakıt için kötü haber! Petrol 100 dolara dayandı

GÖZLER AKARYAKITTA

Petrolde yaşanan son yükselişin ardından dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son olarak cuma günü gerçekleşen fiyat artışlarının ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 76,92 TL ve motorinin litresi de 88,88 TL’ye yükselmişti.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
Suriye'de seçmeli dil muamması
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek...
SİLİVRİ’Yİ ŞOKE EDECEK SÖZLER
SİLİVRİ’Yİ ŞOKE EDECEK SÖZLER
Kılıçdaroğlu bunu ilk defa dile getirdi
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
Altına yeniden petrol ve faiz freni
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
19 sene sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
Çok çalışana yüksek maaş gündemde
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
İran'dan ABD'ye misilleme geldi
PARA VE HAPİS CEZALARI VAR!
PARA VE HAPİS CEZALARI VAR!
"Öncesi- sonrası" fotoğrafları masum görülen ihlal mi?
EĞİTİMİN ROTASI YENİLENİYOR
EĞİTİMİN ROTASI YENİLENİYOR
Yetenekler erken yaşta keşfedilecek
MASAJCI TERÖRÜ ÖLDÜRÜYOR
MASAJCI TERÖRÜ ÖLDÜRÜYOR
Boyun kütletme değil ölüm tuzağı
DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR!
DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR!
Teknolojide yatırım seferberliği
ADANA'DA KABUS GECESİ
ADANA'DA KABUS GECESİ
Rüzgar şiddetlendi, alevler evlere dayandı
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
ABD'nin denizaltısı İran'ın eline geçti
DENİZİN GOOGLE MAPS'İ GELİYOR
DENİZİN GOOGLE MAPS'İ GELİYOR
Bakan Kurum 'DERİA'yı resmen duyurdu
KİLOLARCA ALTIN 'KİRALIK' ÇIKTI
KİLOLARCA ALTIN 'KİRALIK' ÇIKTI
'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı! İşte ifadesi
DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU
DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU
Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da
RAYİÇ BEDELİN ALTINDA
RAYİÇ BEDELİN ALTINDA
1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor
İKİ ÜLKE KABUSU YAŞIYOR
İKİ ÜLKE KABUSU YAŞIYOR
Sistem çöktü, yüzlerce uçuş iptal
HEDEFİNDE İNGİLTERE VAR
HEDEFİNDE İNGİLTERE VAR
İsrail'den yaptırım kararına misilleme
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Tunç Soyer hakkında iddianame tamamlandı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alman basını yazdı, Türkiye dünyaya ders oldu!
Alman basını yazdı, Türkiye'nin o hamlesi dünyaya ders oldu
Kaydet
1 haftanın dibinden döndü! Altına yeniden petrol ve faiz freni
1 haftanın dibinden döndü! Altına yeniden petrol ve faiz freni
Kaydet
Alkollü sürücüden polisleri şaşırtan sözler!
Polisleri şaşırtan sözler! "Abartmayın" diyerek üste çıkmaya çalıştı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.