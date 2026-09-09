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Ekonomi

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

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Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

Hükûmetin 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'si, sosyal güvenlik ve emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Programda, çalışma hayatı ve emeklilik sisteminde hakkaniyetin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda en çok merak edilen konu ise uzun süre çalışanların emekli aylıklarının nasıl etkileneceği. “Çalıştıkça maaş azalıyor” sorununa yönelik yeni bir modelin hayata geçirilip geçirilmeyeceği gündemde.

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü yazısında konuya değindi ve kritik detayları gündeme getirdi.

Karakaş'ın yazısı şöyle:

20 YILLIK REFORM, YARIM KALMIŞ HESAP

2006’dan beri sosyal güvenlik reformu yürürlüktedir.
Aradan yaklaşık yirmi yıl geçti. Hâlen sisteme neşter atılıp muhasebesi yapılamadı.

Daha önceki yazılarımızda müteaddit kez bahsettiğim “Emeklilikte çalışmayı Teşvik Edici Ödüllendirici Sistem” sosyal güvenliğin sürdürülebilirliği açısından hayati ehemmiyet arz etmektedir.

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

Buna rağmen sistemde çarpıklık hâlen devam ediyor. Fazla çalışan ödüllendirilmiyor. Aksine, kimi hâllerde cezalandırılıyor. Kısmi emekli ile normal emekli aynı tabana çekildi. Alın teri farkı silindi. Hakkaniyet zedelendi.

Nitekim emeklilik şartlarını yerine getirenlerin sistemde kalması hâlinde minimum maaş hesabında %30’u bulan rekor düşüşlere hepimiz şahit olduk.

Hükûmetin uzun yıllardan beri plan ve programlarında yer alan "Kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" yönündeki hedefi yeni OVP’de de yer almaktadır. Bu hedefin programa göre önümüzdeki sene içinde ifa edilmesi gerekmektedir.

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

KAZAN-KAZAN FORMÜLÜ

Mevcut düzenlemede asgari ücretli ve diğer düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilenlerin belirli durumlarda çalıştıkça emekli aylıkları artma yerine azaldığı maalesef bilinen bir gerçektir. Bu nedenle emeklilik için yaş dışında diğer şartları yerine getiren çok sayıda sigortalı sosyal güvenlik sisteminden çıkmakta ya da kayıt dışı çalışmaktadır.

SSK emeklilik aylığı genel olarak=Ortalama aylık kazanç x aylık bağlama oranı formülü ile hesaplanmaktadır. Bu formülde özellikle ABO diye tabir edilen Aylık Bağlama Oranları büyük önem taşımaktadır. Keza 1. sosyal güvenlik reformundan sonra düşürülen oranlar 2. sosyal güvenlik reformunda daha düşürülmüştür.

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

Hâl böyle iken özellikle 2008 yılından itibaren çalışmalar belirli hâllerde özellikle asgari ücret ve bu ücrete yakın komşu ücret üzerinden SGK’ya bildirilenlerin maaşlarında pek olumlu yansımamaktadır.

Bu durumun farkında olanlar sistemden gözü kapalı çıkış yapmaktadır. Nitekim EYT düzenlemesinde milyonlarca çalışan sistemi derhal terk etti. Belirtilen durum hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmak zorunda kalmaktadır.

Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır. Özellikle SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline gelmiştir.

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

Mevcut emeklilik hesaplamalarında genel olarak sigortalı çalışmaya başlanan tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süresi önem taşımaktadır.

Yapılan hesaplamada 3 farklı dönem dikkate alınmaktadır. Hesaplamada dikkate alınan üç dönem arasında hem aylık bağlama oranı hem de Gayrisafi yurt içi hâsıla gelişme hızının dikkate alınması bakımından ciddi farklar bulunmaktadır.

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

ÇOK ÇALIŞANA YÜKSEK EMEKLİLİK MAAŞI

Hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametrelerinin gözden geçirilmesi öngörülmektedir.

Önümüzdeki dönemlerde kısmi (yaş haddinden) emeklilik ile normal emeklilik için iki ayrı emeklilik taban maaşı uygulamasına gidilebilir. Ayrıca 25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebilecektir.

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

Öngörülen tedbirler kapsamında düzenleme yapılması hâlinde aktif/pasif dengesinde iyileşmelere neden olabileceği gibi sigortalıların da çalıştıkça emeklilik maaşım azalacak mı? Endişesi ortadan kalkacaktır. Böylece daha fazla çalışanın daha fazla emeklilik maaşı ile ödüllendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır.

Diğer yandan program çerçevesinde çalışanların yüksek maaş almak için sistemde daha fazla kalması, kayıt dışılıkla mücadele ve öngörülen diğer tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte SGK’nın prim gelirleri yükseldikçe SGK, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilecektir.

Emeklilikte dengeler değişiyor! Çok çalışana yüksek maaş gündemde

HASILIKELAM: Emekli aylığı, geçmiş emeğin bugünkü hâlidir. Kim çok çalıştıysa tartı ona ağır basmalıdır. Hem çalışan kazansın hem SGK kazansın.
Bu mümkün. Çalışanların yarını, alın terinin adaletle ölçülmesine bağlıdır.
Tartı eğri durursa, güven de durmaz.

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İSA KARAKAŞ
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