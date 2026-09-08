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Dünya

Avrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiye'ye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak

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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Kielce'de düzenlenen MSPO 2026'da Türkiye'nin savunma sanayisi stantlarını ziyaret etti. SSB ve ASELSAN'a uğrayan Nawrocki'ye Türk savunma sanayisinin kabiliyetleri anlatıldı. Fuarda ASELSAN ile Polonyalı AMZ Kutno arasında ARSUS keşif ve gözetleme sistemleri için yeni proje sözleşmesi imzalanırken, Polonya ve İngiltere ile ortak üretim, teknoloji transferi ve yeni projeler de masaya yatırıldı.

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Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen MSPO 2026, Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki temaslarına sahne oldu. Cumhurbaşkanı Nawrocki, fuar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN stantlarını ziyaret etti.

Nawrocki'ye ziyareti sırasında SSB Başkanı Görgün eşlik etti. Görgün, Türk savunma sanayisinin kapasitesi ve Türkiye ile Polonya arasındaki mevcut işbirliği hakkında bilgi verdi.

Avrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiye'ye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak
Başlık ResmiAvrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiye'ye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak

TÜRKİYE-POLONYA HATTINDA YENİ PROJELER MASADA

Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda sergilediği irade ve ortak vizyona işaret ederek, savunma sanayisi işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Fuar kapsamında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ile de görüşen Görgün, mevcut savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımları ele aldı.

Görgün, "Asırlık ilişkilerimizin oluşturduğu tarihi temele ve NATO ittifakımızın sağladığı sağlam çerçeveye dayanarak, somut projeler aracılığıyla işbirliğimizi ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Türk savunma sanayisini yakın takibe aldı!
Başlık ResmiPolonya Cumhurbaşkanı Türk savunma sanayisini yakın takibe aldı!

ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ GÜNDEMDE

Polonya Devlet Varlıkları Bakan Yardımcısı Golota ile yapılan görüşmede ise Türk ve Polonyalı savunma şirketlerinin dahil olabileceği ortak üretim, teknoloji transferi ve yerelleştirme modelleri değerlendirildi.

Görgün, "Uzun vadeli sanayi ortaklıkları ve yeni projeler aracılığıyla her iki tarafın yetkinliklerini bir araya getirme çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Türk savunma sanayisini yakın takibe aldı!
Başlık ResmiPolonya Cumhurbaşkanı Türk savunma sanayisini yakın takibe aldı!

İNGİLTERE İLE DE YENİ PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görgün, İngiltere'nin Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard ile görüşmesinde de Türk şirketlerinin İngiltere'nin savunma tedarik ve sanayi çalışmalarına katılabileceği alanları ve ortak teknoloji geliştirme fırsatlarını değerlendirdi.

"NATO ittifakımızı temel alarak, yeni projelerde her iki tarafın yetkinliklerini bir araya getirmeye devam edeceğiz" diyen Görgün, Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Grodecki ile de bir araya geldi.

ASELSAN POLONYA'DA YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

MSPO 2026'da Türk savunma sanayisi açısından bir diğer önemli gelişme ASELSAN cephesinde yaşandı. ASELSAN ile Polonyalı araç üreticisi AMZ Kutno, ARSUS keşif ve gözetleme sistemleri için yeni proje sözleşmesi imzaladı. İmza törenine SSB Başkanı Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Akyol katıldı.

Yeni sözleşme, iki şirket arasında LOTR Kleszcz programı kapsamında devam eden işbirliğini genişletiyor. ASELSAN'ın ARSUS sistemleri, Polonya Silahlı Kuvvetleri için üretilen Bobr-3 tabanlı Kleszcz zırhlı keşif araçlarına entegre ediliyor.

Avrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiye'ye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak
Başlık ResmiAvrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiye'ye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak

Polonya ordusunun yeni Kleszcz zırhlı keşif araçlarına entegre edilen ARSUS, radar ve elektro-optik sistemleri sayesinde sahada adeta aracın "gözü" olarak görev yapıyor. Sistem; uzak mesafeden hedef tespiti, gece-gündüz görüntüleme, otomatik hedef takibi ve hedef koordinatlarının komuta merkezine aktarılması gibi kabiliyetler sunuyor.

Avrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiye'ye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak
Başlık ResmiAvrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiye'ye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak

POLONYA ORDUSUNA "TÜRK GÖZÜ"

Radar, elektro-optik sistem ve ataletsel navigasyon kabiliyetlerini tek bir stabilize mast üzerinde birleştiren ARSUS, Polonya ordusunun yeni Kleszcz zırhlılarının sahadaki "gözü" olacak. Sistem; uzak mesafeden hedef tespiti, gece-gündüz görüntüleme, otomatik hedef takibi ve hedef koordinatlarının komuta merkezine aktarılması gibi görevleri yerine getiriyor.

Avrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiyeye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak
Başlık ResmiAvrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiyeye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak

ASELSAN ile AMZ Kutno arasındaki işbirliğinin temeli Kasım 2024'te imzalanan yaklaşık 16,6 milyon avroluk radar ve elektro-optik sistem tedarik sözleşmesiyle atıldı. İlk ARSUS sistemleri Kasım 2025'te Polonya'ya ulaştırılırken, MSPO 2026'da atılan yeni imzayla programa ilave sistemlerin dahil edilmesinin önü açıldı.

Avrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiyeye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak
Başlık ResmiAvrupa ülkesinin yeni zırhlıları Türkiyeye emanet! ASELSAN sistemiyle donatılacak

Polonya ordusu ise eski BRDM-2 filosunun yerini alacak Kleszcz zırhlı keşif araçları için Şubat 2024'te toplam 286 aracı kapsayan çerçeve sözleşmeye imza attı. ASELSAN'ın keşif ve gözetleme teknolojileriyle donatılan Kleszcz araçlarının teslimatlarının 2035'e kadar sürmesi öngörülüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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