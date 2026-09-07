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Ekonomi

OVP'de dikkat çeken detay! Mesai düzenlerinde değişiklik

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OVP'de dikkat çeken detay! Mesai düzenlerinde değişiklik
Fotoğraf Başlığı OVPde dikkat çeken detay! Mesai düzeninde değişiklik

Yeni OVP'de iş gücü piyasasına ilişkin dikkat çeken düzenlemeler yer aldı. Çocuk bakımı sorumluluğu bulunan çalışanlar için uzaktan istihdam desteklenirken, çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modelleri için yeni çalışmalar yapılacak.

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2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, potansiyel iş gücünün ekonomik faaliyete katılımını artırmak amacıyla iş gücü piyasasına girişin önündeki beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak.

İş gücü piyasası dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek.

Atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar uygulamaya alınacak.

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Çalışmanın fazileti ve üretmenin toplumsal değeri, örgün eğitim sürecinin başlangıcından itibaren müfredata yansıtılacak.

Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla iş gücüne katılımları artırılacak.

OVPde dikkat çeken detay! Mesai düzeninde değişiklik
Başlık ResmiOVPde dikkat çeken detay! Mesai düzeninde değişiklik

ÇOCUK BAKIMI İÇİN UZAKTAN İSTİHDAM DESTEKLENECEK

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek, sosyal yardım alan bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak.

Yeniden beceri kazandırma, takip ve eşleştirme mekanizmaları güçlendirilerek aktif iş gücü programlarına katılanların iş gücü açığı bulunan sektörlerde kalıcı istihdama geçişleri desteklenecek.

Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğini sağlayacak şekilde kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak, iş yerlerindeki kreş ve bakım hizmetleri sunumu özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdamı destekleyecek şekilde geliştirilecek.

Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları desteklenecek.

OVPde dikkat çeken detay! Mesai düzeninde değişiklik
Başlık ResmiOVPde dikkat çeken detay! Mesai düzeninde değişiklik

ÇALIŞMA GÜNLERİNİN AYARLANMASI VE ESNEK SÜRELİ İSTİHDAM FORMÜLLERİ

Atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek.

İş ve hayat uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günlerinin ayarlaması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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