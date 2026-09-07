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Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11

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Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11
Fotoğraf Başlığı Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan üç haftada 6 puan toplayan Çaykur Rizespor mücadeleden galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmenin hesaplarında. Alanyaspor ise deplasmandaki ilk galibiyetini almak için Rize'de sahaya çıkacak. Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir merakla araştırılırken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı.

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Çaykur Rizespor, sezonun ilk üç haftasında iki kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini yaşayan Karadeniz temsilcisi, topladığı 6 puanla 4. hafta öncesinde mücadeleye avantajlı çıkacak. Alanyaspor'un ligdeki tek galibiyeti Beşiktaş karşısında geldi. Turuncu-yeşilli ekip, kendi sahasında aldığı bu üç puanın ardından deplasmanda henüz galibiyet yaşayamadı. Peki, Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman?

ÇAYKUR RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Maç şifreli şekilde ekranlara gelecek.

Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11
Başlık ResmiÇaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11

ÇAYKUR RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 7 Eylül 2026 tarihinde saat 20.00'de başlayacak.

Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11
Başlık ResmiÇaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11

ÇAYKUR RİZESPOR ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan, Emrecan, Olawoyin, Ahmed, Sowe

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Ruan, Hwang, İbrahim, Arda

Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11
Başlık ResmiÇaykur Rizespor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte muhtemel ilk 11

ÇAYKUR RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasındaki Süper Lig 4. hafta karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Şener üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Birkan Altındaş olacak. Video yardımcı hakem görevinde Onur Özütoprak, AVAR görevinde ise Suat Güz bulunacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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