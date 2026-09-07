Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Arda Turan çılgına döndü! Faulü yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Arda Turan çılgına döndü! Faulü yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Karpati karşısında 2-1 kazanarak 12 puana yükseldi. Mücadelede Turan'ın bir faul pozisyonuna yaptığı sıra dışı itiraz ise karşılaşmanın önüne geçti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ukrayna Ligi'nin 5. haftasında Karpati ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak yoluna devam ederken, karşılaşmaya Arda Turan'ın saha kenarındaki tepkisi damga vurdu.

Arda Turan çılgına döndü! Faulü yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı
Başlık ResmiArda Turan çılgına döndü! Faulü yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı

ARDA TURAN POZİSYONU YARDIMCISI ÜZERİNDE CANLANDIRDI

Mücadelenin 56. dakikasında Shakhtar Donetskli bir futbolcuya yapılan sert müdahale sonrasında Arda Turan karara tepki gösterdi. Pozisyonun faul olduğunu düşünen genç teknik adam, itirazını dördüncü hakeme iletmek için saha kenarına yöneldi.

Turan, pozisyonu anlatmakla yetinmeyerek rakip oyuncunun müdahalesini kendi yardımcı antrenörü üzerinde hareketleriyle canlandırdı. Tecrübeli teknik adamın pozisyonu oldukça hareketli bir şekilde anlatması saha kenarında renkli görüntülere neden oldu.

Arda Turan çılgına döndü! Faulü yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı
Başlık ResmiArda Turan çılgına döndü! Faulü yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı

UKRAYNALI SPİKER KAHKAHALARINI TUTAMADI

Arda Turan'ın dördüncü hakeme yaptığı itiraz sırasında sergilediği hareketler, karşılaşmanın Ukraynalı spikerini de güldürdü.

Turan'ın pozisyonu yardımcı antrenörü üzerinde canlandırarak anlatmaya çalıştığı anlarda spiker kahkahalarına hakim olamadı.

BAKMADAN GEÇME
Derbi sonrası kararını verdi! İsmail Kartal
SPOR

Derbi sonrası kararını verdi! İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi'nde 4 değişiklik
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
SDG/YPG verdiği sözü tutmaya başladı
FAİZ KARARI İÇİN 8 TAHMİN
FAİZ KARARI İÇİN 8 TAHMİN
Yeni indirim gelir mi?
 
 
 
SON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
SON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü oyuncunun kız arkadaşı ifade verdi
'FENERBAHÇE DAHA ŞANSLI'
'FENERBAHÇE DAHA ŞANSLI'
Roma’nın eski yıldızı, Şampiyonlar Ligi için konuştu
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
'Organik' yalanı ile normalden 3 kat daha pahalı
MUHİTTİN BÖCEK TARAFINI SEÇTİ!
MUHİTTİN BÖCEK TARAFINI SEÇTİ!
Mektubunda Özel ve Kılıçdaroğlu detayları dikkat çekti
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
Fenerbahçe'de Anderson Talisca isyanı
İLK KEZ OLUYOR
İLK KEZ OLUYOR
Dünya nüfusunda tarihi değişim
BU HAFTA 3'ER SAAT İZİNLİLER
BU HAFTA 3'ER SAAT İZİNLİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı
TARİH VE RAKAM VERDİ!
TARİH VE RAKAM VERDİ!
TCMB'nin faiz kararı öncesi dev bankadan kritik tahmin
UYARILAR ART ARDA GELDİ
UYARILAR ART ARDA GELDİ
4 kent için sarı kod! İstanbul'da hava nasıl olacak?
ACILI AİLEYE BİR ŞOK DAHA
ACILI AİLEYE BİR ŞOK DAHA
Kayıp kardeşlerin isimleriyle 'yardım' toplamışlar
TÜRKİYE’DE BİR İLK
TÜRKİYE’DE BİR İLK
4 bin yıllık tabletler için kayadan müze
'GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICI'
'GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICI'
Rusya'dan dünyayı endişelendiren sözler!
ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI!
ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI!
Belediye Başkanı ameliyata alındı
JUVENTUS BİN PİŞMAN!
JUVENTUS BİN PİŞMAN!
Vlahovic, Avrupa’nın dilinde
YILLARDIR MANŞETLER DEĞİŞMEDİ!
YILLARDIR MANŞETLER DEĞİŞMEDİ!
Aynı ihmalleri haberleştirmekten artık yorulduk
TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU!
TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU!
Casperlar çocukları böyle ağlarına düşürüyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Çağla Öz’ün düğününde gösterişin dozu kaçtı! Altın takacak yer bırakmadılar
Çağla Öz’ün düğününde gösterişin dozu kaçtı! Altın takacak yer bırakmadılar
Kaydet
Kuzey Kore'den denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi, zamanlaması ise manidar
Kuzey Kore'den denizde güç gösterisi: Yeni savaş gemisi hizmete girdi
Kaydet
ÖSYM duyurular ekranında heyecanlı bekleyiş... DGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.