Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Karpati karşısında 2-1 kazanarak 12 puana yükseldi. Mücadelede Turan'ın bir faul pozisyonuna yaptığı sıra dışı itiraz ise karşılaşmanın önüne geçti.

Ukrayna Ligi'nin 5. haftasında Karpati ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak yoluna devam ederken, karşılaşmaya Arda Turan'ın saha kenarındaki tepkisi damga vurdu.

Arda Turan çılgına döndü! Faulü yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı

ARDA TURAN POZİSYONU YARDIMCISI ÜZERİNDE CANLANDIRDI

Mücadelenin 56. dakikasında Shakhtar Donetskli bir futbolcuya yapılan sert müdahale sonrasında Arda Turan karara tepki gösterdi. Pozisyonun faul olduğunu düşünen genç teknik adam, itirazını dördüncü hakeme iletmek için saha kenarına yöneldi.

Turan, pozisyonu anlatmakla yetinmeyerek rakip oyuncunun müdahalesini kendi yardımcı antrenörü üzerinde hareketleriyle canlandırdı. Tecrübeli teknik adamın pozisyonu oldukça hareketli bir şekilde anlatması saha kenarında renkli görüntülere neden oldu.

Arda Turan çılgına döndü! Faulü yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı

UKRAYNALI SPİKER KAHKAHALARINI TUTAMADI

Arda Turan'ın dördüncü hakeme yaptığı itiraz sırasında sergilediği hareketler, karşılaşmanın Ukraynalı spikerini de güldürdü.

Turan'ın pozisyonu yardımcı antrenörü üzerinde canlandırarak anlatmaya çalıştığı anlarda spiker kahkahalarına hakim olamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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