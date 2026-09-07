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Muhittin Böcek tarafını seçti! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu detayları dikkat çekti

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Muhittin Böcek tarafını seçti! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu detayları dikkat çekti

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden bir mektup yazdı. Böcek mektubunda Özgür Özel'den adıyla söz ederken, 2026 yılına ilişkin bölümde Kemal Kılıçdaroğlu için 'CHP Genel Başkanımız' ifadelerini kullandı. Böcek’in bu ifadeleri, CHP ile YENİ Parti arasında siyasi tercihini yaptığı şeklinde yorumlandı.

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Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup yazdı. Mektubunda siyasi geçmişini anlatan Böcek’in ifadelerinde parti tercihini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanabilecek bir detay dikkatlerden kaçmadı. Böcek, 2024 yılında kendisini aday gösteren Özgür Özel’den yalnızca adıyla söz ederken, 2026 yılına ilişkin bölümde Kemal Kılıçdaroğlu için 'CHP Genel Başkanımız' ifadelerini kullandı.

SİYASİ KARİYERİNİ ANLATTI

Böcek, mektubuna Antalya ve Antalyalıları selamlayarak başladı. Siyasete Anavatan Partisi döneminde Turgut Özal ve Mesut Yılmaz ile başladığını belirten Böcek, 1994-1999 yılları arasında ANAP Merkez İlçe Başkanlığı yaptığını hatırlattı. 1999 yılında ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçildiğini belirten Böcek, daha sonraki siyasi kariyerini ise CHP çatısı altında devam ettirdiğini ifade etti.

Muhittin Böcek
Başlık ResmiMuhittin Böcek

6 DEFA SEÇİLDİ

Siyasi kariyerindeki seçimleri tek tek sıralayan Böcek, 1999'da ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçildiğini, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde ise CHP'den aynı göreve geldiğini anlattı.

Böcek, 2019 yerel seçimlerinde ise Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildiğini ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ifade etti.

2024 seçimlerine de değinen Böcek, Özgür Özel tarafından aday gösterildiğini vurguladı. 'Herkesin Başkanı' sloganıyla seçime girdiğini hatırlatan Böcek, oyların yaklaşık yarısını alarak üst üste ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini kaydetti.

Muhittin Böcek tarafını seçti! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu detayları dikkat çekti
Başlık ResmiMuhittin Böcek tarafını seçti! Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu detayları dikkat çekti

MEKTUPTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mektubun dikkat çeken bölümü ise Böcek'in CHP'deki genel başkanlara ilişkin kullandığı ifadeler oldu. Böcek, 2024 seçimlerini anlatırken 'Sn. Özgür Özel aday gösterdi' ifadelerini kullandı. Ancak 2026 yılına ilişkin bölümde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz ederken '2026. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu.' ifadeleri dikkat çekti.

Böylece Böcek, Özgür Özel için herhangi bir 'Genel Başkan' veya benzeri bir sıfat kullanmazken, Kılıçdaroğlu'nu açık şekilde 'Genel Başkanımız' olarak nitelendirdi. Bu ifade, Böcek'in CHP içerisindeki siyasi tutumuna ilişkin dikkat çeken bir mesaj olarak yorumlandı.

Muhittin Böcek, mektubunu 'Sevgi ve hasretle...' sözleriyle tamamladı.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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