Savaş kapıda mı? Milei "Falkland Adaları bizim olacak" dedi, Londra karşılıksız bırakmadı

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin Falkland Adaları için "Er ya da geç bizim olacak" çıkışı İngiltere'yi harekete geçirdi. Londra'da adaların güvenliği yeniden gündeme gelirken, İngiliz hükümetine savunma harcamalarını artırması için çağrı yapıldı.

Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını yeniden gündeme getirmesi, İngiltere'yi harekete geçirdi. Londra'da adaların güvenliği ve savunma harcamalarının artırılması konusunda yeni bir tartışma başladı.

İngiltere Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Dhesi, hükümete savunma harcamalarını 2030'a kadar GSYİH'nin yüzde 3'üne çıkarma çağrısı yaptı:

"Falkland Adaları'nı bu tehditten korumamız önemli"

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FALKLAND'I BU TEHDİTTEN KORUMALIYIZ"

Dhesi, Rusya kaynaklı tehditlerle birlikte Arjantin'in son çıkışını da gündeme getirerek hükümetin savunma harcamaları konusunda karar almakta gecikmemesi gerektiğini söyledi:

"Başbakan ve maliye bakanının bu kararları gelecek yıla ertelememesi önemli. Almanya'nın Leipzig'deki insansız hava aracı olayı nedeniyle Rusya'yı kamuoyuna açıkladığını gördük. Şimdi de Arjantin'den Falkland Adaları'nı ele geçirmeyi planladıkları yönünde bir tehdit var. Falkland Adaları'nı bu tehditten korumamız önemli."

İNGİLTERE'DE YÜZDE 3 TARTIŞMASI

İngiltere'de savunma harcamalarının 2030'a kadar GSYİH'nin yüzde 3'üne çıkarılıp çıkarılmayacağı tartışılıyor. Söz konusu artışın yıllık yaklaşık 10 milyar sterlinlik ek maliyet oluşturacağı tahmin ediliyor.

İngiliz hükümeti ise 2030 hedefi konusunda kesin bir taahhüt vermiş değil. Londra yönetimi daha uzun vadede, 2035'e kadar savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3,5'ine yükseltme yönündeki NATO hedefini kabul ediyor.

ARJANTİN LİDERİ NE DEMİŞTİ?

Tartışmanın fitilini Milei'nin Falkland/Malvinas konusundaki yeni çıkışı ateşledi. Arjantin lideri, adaların ülkesine dönmesinin "er ya da geç" gerçekleşeceğini savunurken İngiltere'nin ekonomik ve demografik açıdan gerilediğini ileri sürdü.

Milei ayrıca Falkland çevresinde Buenos Aires'in izni olmadan petrol ve doğal gaz faaliyetleri yürüten şirketlerin Arjantin'de iş yapmasının engelleneceğini açıkladı.

Arjantin lideri askeri seçeneği ise reddederek İngiltere'nin 1997'de Hong Kong'u Çin'e devretmesini örnek gösterdi.

"Britanya bunu Hong Kong'da yaptı. Öyleyse adaların er ya da geç Arjantin'e dönmesi için neden bir anlaşma bulunmasın? Onlar bizim."

TRUMP DAHİL OLDU

Falkland tartışmasının yeniden alevlenmesinde ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları da etkili oldu. Trump, İngiltere'nin İran savaşında Washington'a destek vermediğini hatırlatarak ABD'nin Falkland konusundaki tutumunun değişebileceğini ima etti.

"Unutmayın, petrolünüzün büyük bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan alıyorsunuz ve bana yardım etmek için orada değildiniz. Ülkeniz bana yardım etmek için orada değildi."

Milei ise Trump'ın sözlerinin ardından "değişim rüzgarlarının" dünya genelinde estiğini savundu ve Washington'ın Arjantin'i stratejik bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Savaş kapıda mı? Milei "Falkland Adaları bizim olacak" dedi, Londra karşılıksız bırakmadı

LONDRA'DAN MILEI'YE CEVAP

İngiliz hükümeti Milei'nin çıkışına karşı Falkland üzerindeki tutumunu değiştirmedi. Londra yönetimi, adalarda yaşayanların istediği sürece bölgenin İngiliz kontrolünde kalacağını savundu.

Falkland yerel yönetimi de Arjantin'in egemenlik iddiasını reddetti. Arjantin ise 2013'te yapılan ve katılımcıların yüzde 99,8'inin İngiltere'ye bağlı kalma yönünde oy kullandığı referandumu tanımıyor.

Falkland/Malvinas anlaşmazlığı 1982'de savaşa dönüşmüş, 73 gün süren çatışmalarda 649 Arjantinli ve 255 İngiliz askeri hayatını kaybetmişti. Aradan 44 yıl geçmesine rağmen Buenos Aires adalar üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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