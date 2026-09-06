Muhittin Böcek soruşturmasında iki yeni ifade! Fuhuş iddiasını doğruladılar

Antalya’da yürütülen fuhuş soruşturmasında, tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilişkin iki yeni mağdur ifadesi ortaya çıktı. İki kadın da belediyede işe alınma vaadiyle Böcek’in evine götürüldüklerini öne sürerken, mağdurlardan biri cinsel birliktelik sonrası 2 bin TL verildiğini, diğeri ise iki ayrı görüşmede fiziksel temasa maruz kaldığını iddia etti. Yeni ifadelerle birlikte kamuoyuna yansıyan mağdur anlatımı sayısı 5’e yükseldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan fuhuş soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ilişkin iki yeni mağdur ifadesi daha ortaya çıktı. Yeni ifadelerde iki kadın da belediyede işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine götürüldüklerini iddia etti.

Daha önce medyaya yansıyan 3 mağdur ifadesinin sonrasında yeni ortaya çıkan 2 ifadeyle beraber kamuoyuna yansıyan mağdur anlatımı sayısı 5’e çıktı. Yeni ifadelerde iki kadın da belediyede işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine götürüldüklerini iddia etti. İfadelerin merkezindeki isimlerden biri ise Tuğçe Güney oldu. Mağdurlardan biri, kendisine açıkça "Muhittin Böcek’le birlikte olursan sana belediyede iş verir, sana ve ailene maddi olarak yardımcı olur" denildiğini iddia etti. Kadın, Böcek’le cinsel beraberlik yaşadığını ve evden ayrılırken kendisine 2 bin TL verildiğini belirtti. Diğer mağdur ise yine belediyede işe girme vaadiyle Böcek’in evine iki defa götürüldüğünü, her iki görüşmede de Böcek’in kendisine fiziksel temasta bulunduğunu ve bundan rahatsız olduğunu aktardı.

Muhittin Böcek

"SANA İŞ VERİR"

Yeni ortaya çıkan ilk ifadeye göre olay 2024 senesinde meydana geldi. Mağdur kadın, Tuğçe Güney’in kendisinden Muhittin Böcek’le "fuhuş maksadıyla" görüşmesini istediğini öne sürdü. Mağdur kadın, ifadesinde Güney’in kendisine "Muhittin Böcek belediye başkanı, onunla birlikte olursan sana belediyede iş verir, maddi olarak sana ve ailene yardımcı olur." dediğini aktardı.

Maddi sıkıntılar yaşadığı için teklifi kabul ettiğini söyleyen kadın, Tuğçe Güney ile beraber Muhittin Böcek’in Konyaaltı’ndaki evine gittiklerini aktardı.

Mağdur, eve gittiklerinde Tuğçe Güney’in salonda kaldığını, kendisinin ise Muhittin Böcek’le başka bir odaya geçtiğini belirtti. Fakat kendisini kötü hissettiği için Böcek’le beraber olmak istemediğini ve odadan çıktığını söyledi.

Tuğçe Güney

"MUHİTTİN BAŞKAN SENİ BEĞENMİŞ"

İfadesine göre evden ayrılmak üzereyken Tuğçe Güney kendisini durdurarak "Aklını kullan, Muhittin Başkan seni beğenmiş, odaya dön." dedi. Kadın, bunun üzerine tekrar odaya döndüğünü ve Muhittin Böcek’le cinsel beraberlik yaşadığını söyledi.

Mağdur ifadesindeki en dikkat çekici suçlamalardan biri ise görüşmenin sonrasında yaşandığı iddia edilen para ödemesi oldu. Kadın, Muhittin Böcek’in kendisine evden ayrılırken 2 bin TL verdiğini belirtti.

Daha sonra Tuğçe Güney’e kendisinin herhangi bir ödeme alıp almadığını sorduğunu söyleyen mağdur, Güney’in Muhittin Böcek’i kastederek "Babam zaten benim tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor, babam bana bakıyor" biçiminde cevap verdiğini iddia etti.

"SANA BELEDİYEDE İŞ AYARLAYAYIM MI?"

Dosyaya giren ikinci yeni mağdur ifadesinde ise olayların yaklaşık 4 sene önce başladığı söyledi. Mağdur kadın, Tuğçe Güney’le ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını söyleyerek, Güney’in daha tanıştıkları gün telefon numarasını aldığını ve kendisine "Sana belediyede iş ayarlayayım mı?" dediğini söyledi.

O dönemde çalışmadığı için teklife olumlu yaklaştığını söyleyen kadın, birkaç gün sonra Güney’in kendisini arayıp "Seni Muhittin Başkan’ın evine götüreceğim, seni tanıştırıp belediyede işe sokacağım" dediğini anlattı.

Mağdurun anlatımına göre Tuğçe Güney, daha sonra kendisini arayarak Muhittin Böcek’in evine akşam yemeğine gideceklerini belirtti. İkili Konyaaltı’nda buluşup taksiyle Böcek’in evine gitti. Kadın, evde Muhittin Böcek’in yanı sıra kendisini asistan olarak tanıtan 30’lu yaşlarda bir erkeğin olduğunu belirtti. Yemek esnasında ise olayın seyrinin değiştiğini iddia etti.

YEMEKTE FİZİKSEL TEMASTA BULUNMUŞ

Mağdur, yemek esnasında Muhittin Böcek’in bacaklarına dokunmaya başladığını, rahatsız olması sonrasında elini çektiğini söyledi. İfadesinde o gün belediyede işe alınması konusunda hiçbir görüşme yapılmadığını kaydetti. Evden ayrılmasının ardından Tuğçe Güney’e Böcek’in kendisine neden dokunduğunu sorduğunu anlatan kadın, Güney’in "Seni çok beğenmiş, ondan dokunmuştur, boş ver" biçiminde cevap verdiğini öne sürdü.

Belediyede işe alınmasının ne olacağını sorduğunda ise Güney’in kendisine "Halledeceğim, merak etme" dediğini aktardı.

Mağdurun ifadesine göre yaklaşık bir hafta sonra Tuğçe Güney tekrar aradı. Bu kez "Akşam 10.00 gibi Muhittin Böcek’in evine gideceğiz, senin işini halledeceğiz." dedi. Kadın, ilk görüşmede yaşadıkları sebebiyle tedirgin olduğunu fakat belediyede işe alınabileceği düşüncesiyle ikinci defa Böcek’in evine gitmeyi kabul ettiğini anlattı.

GÖRÜŞMEDE BÖCEK ALKOL ALMIŞ

Mağdur, ikinci ziyarette evde sadece Muhittin Böcek’in olduğunu ve Böcek’in kendileri geldiğinde alkol aldığını belirtti. Böcek’in kendisinden yanına oturmasını istediğini söyleyen kadın, bir süre sonra Böcek’in tekrar bacaklarına ve göğsüne dokunduğunu iddia etti. Kendisini geri çektiğinde Böcek’in bir süre durduğunu, fakat daha sonra tekrar aynı davranışlarda bulunduğunu söyledi. Kadın, Tuğçe Güney’le göz göze geldiklerinde ise Güney’in kendisine "kendini geri çekme" anlamına geldiğini düşündüğü bakışlarla işaret verdiğini öne sürdü.

Mağdur, olanlardan rahatsız olarak evden ayrılmak istediğini belirtti. Tuğçe Güney’in taksi çağırdığını ve kısa süre sonra evden çıktıklarını anlatan kadın, dışarı çıktıktan sonra Güney’in kendisine bu defa açıkça "Muhittin Böcek ile birlikte olursan sana belediyede iş verecek" dediğini iddia etti.

Mağdur, bu teklifi kabul etmediğini ve o günden sonra Muhittin Böcek’le bir daha hiçbir şekilde iletişim kurmadığını söyledi.

BAŞKALARINA DA AYNI TEKLİF YAPILMIŞ

İkinci mağdurun ifadesinde Tuğçe Güney hakkında daha geniş kapsamlı iddialar da yer aldı. Kadın, Güney’in sadece kendisine değil, tanıştığı diğer kadınlara da belediyede iş vaadinde bulunduğunu iddia etti. İsimleri dosyada kapatılan bazı kadınlara da belediyede iş vaadi üzerinden fuhuş yaptırmaya çalıştığını öne sürdü.

Mağdur ayrıca, Güney’in Gençlik Merkezi’nde gördüğü ve 18 yaşın altında olduklarını tahmin ettiği bazı çocuklara "Yurt, burs işinizi halledeceğim" şeklinde vaatlerde bulunduğunu kendisinden duyduğunu söyledi. Ancak kadın, bu çocuklara hangi karşılıkla böyle vaatlerde bulunulduğunu bilmediğini belirtti.

İki yeni mağdur ifadesinin en dikkat çekici ortak noktası, kadınların Muhittin Böcek’le görüştürülmeden önce veya görüşmeler sırasında belediyede işe alınma vaadiyle karşı karşıya kaldıklarını söylemeleri oldu. Bir mağdur, bu vaat sonrasında Böcek’le cinsel birliktelik yaşadığını ve 2 bin TL aldığını ileri sürerken; diğer mağdur, iki kez eve götürüldüğünü, fiziksel tacize uğradığını ancak cinsel birliktelik teklifini reddettiğini anlattı. Her iki ifadede de Tuğçe Güney’in kadınlarla Muhittin Böcek arasındaki bağlantıyı kuran ve belediyede iş vaadini dile getiren kişi olarak gösterilmesi dikkat çekti.

MAĞDUR İFADESİ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce 3 mağdurun benzer nitelikteki anlatımları kamuoyuna yansımıştı. Yeni ortaya çıkan iki ifadeyle birlikte Muhittin Böcek ve çevresine ilişkin fuhuş soruşturmasında basına yansıyan mağdur ifadesi sayısı 5’e yükseldi.Yeni ifadelerle birlikte soruşturmada özellikle belediyede işe yerleştirme vaadinin kadınları Muhittin Böcek’le görüştürmek amacıyla kullanıldığı, Tuğçe Güney’in bu süreçteki rolü ve aynı yöntemle başka kadınların da benzer ortamlara yönlendirilip yönlendirilmediği başlıklarının daha da önem kazandığı değerlendiriliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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