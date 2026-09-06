ÖZEL │ Sporting’in eski hocasından Galatasaray uyarısı: Osimhen yoksa işler değişir

Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon’a konuk olacak Galatasaray için kritik karşılaşma öncesi Portekiz’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sporting’in eski teknik direktörlerinden Leonel Pontes, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunurken sarı-kırmızılıların güçlü ve zayıf yönlerini analiz etti. Pontes, Osimhen’in yokluğunda Sporting’in avantajlı olabileceğini belirterek “Galatasaray aynı takım olmayacaktır” dedi.

Avrupa’nın 1 numaralı kupasında lig etabındaki ilk maçına çarşamba günü deplasmanda çıkacak olan Galatasaray, şimdiden zafere kenetlendi. Süper Lig’deki golcü kimliğini Estádio José Alvalade de ortaya koymak isteyen sarı-kırmızılılar, son dönemdeki çıkışını sürdürme peşinde. Portekiz ekibinin eski çalıştırıcısı Leonel Pontes, zorlu mücadeleyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Pontes, avantajlı olan tarafa da vurgu yaptı.

Leonel Pontes

“İNANILMAZ BİR ATMOSFER OLACAK”

Sporting Lizbon'un yapılanma sürecinde olduğuna dikkat çeken Leonel Pontes, “Sporting, sahaya her zaman kazanmak için çıkan bir takımdır. Kendi sahalarında oynarken taraftarlarının desteğini arkalarına alacaklar; bu da hem kendilerini motive eden hem de rakibe zorluk çıkaran inanılmaz bir atmosfer oluşturacak. Geçen sezona göre farklı bir takım. Geçen sezonki oyuncu grubu uzun süredir birlikte çalışıyor olsa da, bu yıl takım her alanda yenilendi. Bu kadar çok yeni oyuncu varken, takımın taktiksel açıdan henüz %100 hazır olmaması gayet normal. Oyuncular henüz birbirlerini tanıma aşamasındalar. Sporting bu sezon 10 yeni oyuncu transfer etti. Bununla birlikte, takımda kalan ve takımın dinamikleri açısından hayati önem taşıyacak oyuncular da var; Rui Silva, Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Maxi Araújo ve Luis Suárez'den bahsediyorum.” diye konuştu.

“ALVALADE’DE ZORLANACAKLAR”

Portekiz ekibinin son dönemdeki performansını değerlendiren Pontes, “Galatasaray gibi Sporting de Portekiz Ligi’nde namağlup ilerliyor. Oyunu kontrol altına almak ve rakip yarı sahada daha fazla oynamak amacıyla gelişen ve kolektif bir işleyiş kazanan bir takım var. Yeni oyuncuların takıma entegre edilmesiyle birlikte o zihniyetin de yerleştiğini görüyoruz. Koşan, mücadele eden, kazanmak isteyen ve maç yaptıkça oyun kalitesi yükselen bir takım izliyoruz. Takım son iki maçta 7 gol atıp kalesinde sadece bir gol gördü; bu da takımın hücum kapasitesini ve hem bireysel hem de kolektif kalitesini ortaya koyuyor. Galatasaray’ın Alvalade'de zorlanacağını söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

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“50 BİN TARAFTAR VE ORGANİZE GRUPLAR”

Mücadelede olmasını beklediği atmosfere değinen deneyimli çalıştırıcı, “Takımı desteklemek için yaklaşık 50 bin seyirci yerini alacak. Sporting, maç boyunca tezahürat yapan ve takımı destekleyen organize taraftar gruplarıyla tanınıyor. Koreografide kesinlikle sürprizler olacak. Taraftarların uyguladığı ve stadyumun DNA'sının bir parçası olan ritüeller vardır. Kesinlikle harika bir atmosfer bekliyoruz. Bence Galatasaraylı oyuncular için bu yeni bir durum olmayacaktır zira kendi stadyumlarındaki atmosfer de inanılmaz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bazı Türkiye Ligi maçlarını canlı izleme zevkini yaşadım, atmosfer eşsiz ve olağanüstüydü. Muhtemelen dünyadaki en coşkulu, karizmatik ve fanatik taraftarlardan bazıları orada bulunuyor.” sözlerini sarf etti.

Pedro Gonçalves

“CATAMO VE GONÇALVES ÖNE ÇIKAN İSİMLER”

Portekiz ekibinin dikkat çeken yönlerine vurgu yapan 54 yaşındaki futbol adamı, şöyle devam etti:

“Sporting, topa sahip olmayı seven ve rakibe baskı yapan bir takımdır. Kanatlardan gelen toplarla birçok gol pozisyonu üretiyorlar; nitekim Catamo ve Gonçalves, bire bir durumlarda rakibin dengesini bozan, asist ve gol katkısı sağlayan oyuncular olarak öne çıkıyor. Ayrıca takımın en golcüsü olan Luiz Suarez'i sürekli topla buluşturmayı hedefliyorlar. O, son vuruşlarda oldukça anlık (doğaçlama) kararlar verebilen ve kendi gol fırsatlarını oluşturabilen bir oyuncu. Fiziksel olarak güçlü; ikili mücadelelerde vücudunu nasıl kullanacağını biliyor ve dar alanlarda bitiricilik konusunda çabuktur. Bunun yanı sıra sahada öne doğru hareket eden ve rakibin oyun kurmasını zorlaştıran bir takım. Oyunun sıkıştığı anlarda Sporting, bire bir durumlardaki bireysel yetenek kalitesiyle ciddi avantajlar elde edebilir.”

Sane

“GÜÇLÜ HÜCUM HATTINA SAHİPLER”

Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'da büyük bir potansiyel taşıdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Harika bir takım. Türkiye Süper Lig şampiyonluğunu kazanma ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans sergileme potansiyeline sahip. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımlar genellikle fark oluşturan ve kaliteli oyunculara sahiptir. Bence ilk 8'deki takımlar için —ister Sporting ister Galatasaray olsun— işler çok zor olacak. Osimhen, Rafael Leão ve Leroy Sané'den oluşan son derece güçlü bir hücum hattına sahipler. Bu isimler 1'e 1 durumlarda çok etkili oyuncular ve maçın gidişatını tek başlarına belirleyebilirler." ifadelerini kullandı.

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“SAVUNMA GEÇİŞLERİ ZAYIF NOKTALARI”

Temsilcimizin ofansif gücünün yanında savunmada verdiği açıkları da analiz eden Pontes, "Çok gol atan bir takım olmalarına rağmen, aynı zamanda çok da gol yiyorlar. Bireysel ve bölgesel hatalar yapıyorlar. Geçiş anlarında az adamla savunmada yakalanıyorlar, bu da kalecilerini birçok gol tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Takımın en zayıf noktası savunma geçişleri olabilir; Sporting tam da bu anlarda tehlike oluşturup hızlı hücumlarla goller bulabilir." diyerek rakiplerin bu durumu avantaja çevirebileceğinin altını çizdi.

Osimhen

“OSİMHEN OLMADAN OLMAZ”

Sakatlığı bulunan yıldız golcü Victor Osimhen'in durumuna özel bir parantez açan Pontes, "Osimhen'in sakatlanarak oyundan çıktığını ve bir sonraki maçta oynama ihtimalinin şüpheli olduğunu biliyoruz. O inanılmaz bir oyuncu ve o olmadan Galatasaray aynı takım olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Leao

“LEAO, RAKİBİN DENGESİNİ BOZABİLİR”

Leão'nun takıma etkisini ve sahadaki rolünü anlatan tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Leão, Galatasaray'a büyük katkı sağlayacak harika bir oyuncu. Topla çok hızlı, çok sayıda asist yapabilir ve kanatta rakibin dengesini bozabilir. Oyundan büyük keyif alıyor, yüzünde hep bir gülümsemeyle oynuyor ve kesinlikle Galatasaray taraftarını mutlu edecektir. Ancak takımın onun oyun stilini iyi anlaması gerekiyor. Topla, yüzü rakibe dönük bir şekilde sıkça buluşması şart; eğer topu sırtı kaleye dönük ve baskı altındayken alırsa fazlasıyla zorlanır. Ayrıca savunma bilinci çok yüksek olmayan bir oyuncu olduğu için bu da takımı için zaman zaman problem oluşturabilir."

“SPORTİNG’E KAZANMA FIRSATI”

Leonel Pontes, zorlu mücadelede avantajlı olan taraftan da bahsederek son olarak şöyle konuştu: "Sporting Lizbon, eğer Osimhen oynamazsa eşleşmede avantaja sahip olabilir. Evlerinde oynamanın verdiği özgüvenle sahada olacak, hırslı ve agresif bir takımdan bahsediyoruz. Rakiplerine kıyasla daha sıkı bir savunma hattı kurup oldukça kaliteli hücum geçişleri sergiliyorlar. Galatasaray'ın savunma geçişlerindeki zafiyetleri, Sporting'e maçı kazanma fırsatı sunabilir. Ancak her şeye rağmen oldukça dengeli bir mücadele bekliyorum; günün sonunda savunmada daha istikrarlı kalmayı başaran takım, zafere uzanan taraf olacaktır."

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