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Dünya

Mısır'da ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı

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Mısır'da ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı
Fotoğraf Başlığı Mısırda ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı

Mısır’da güvenlik ve suçla ilgili konuları ele aldığı televizyon programıyla tanınan sunucu Sarah Khalifa ve 11 kişi, uyuşturucu üretmek ve kaçakçılığını yapmak suçlarından idam cezasına çarptırıldı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında yetkililerin 750 kilogramdan fazla uyuşturucu ve ham madde ele geçirdiği kaydedildi.

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Mısır'da bir mahkeme, güvenlik ve suçla ilgili konuları işleyen bir televizyon programının sunucusu Sarah Khalifa ve 11 kişiyi geniş kapsamlı bir uyuşturucu davasında uyuşturucu üretmek ve kaçakçılığını yapmak suçlarından idam cezasına çarptırdı.

750 KİLOGRAMDAN FAZLASI ELE GEÇİRİLDİ

Ülke basınında yer alan haberlerde, yetkililerin 750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ve ham madde ele geçirdiği, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirtilen iki adresin yanı sıra ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulduğu aktarıldı.

Mısırda ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı
Başlık ResmiMısırda ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Devlete ait Al-Ahram gazetesinin haberine göre, başkent Kahire’deki mahkeme, "uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeleri temin ederek uyuşturucu üretimi ve ticareti yapmayı amaçlayan organize suç örgütü kurmak, ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve taşımak" suçlarından Khalifa ve 11 sanığı asılarak idam cezasına mahkum etti. Mahkeme ayrıca Khalifa ve diğer bazı sanıkları, genç bir erkeğin kaçırılması ve darp edilmesiyle ilgili ayrı bir davada 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

İdam kararı öncesinde mahkemenin, Mısır yasaları gereği idam davalarında zorunlu olan dini görüşü almak üzere Mısır Başmüftüsü Nazir Muhammed Ayyad’a başvurduğu kaydedildi. Mahkeme kararının temyize açık olduğu belirtildi.

Mısırda ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı
Başlık ResmiMısırda ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı

ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ VE YAPIM ŞİRKETİ VAR

Khalifa’nın ayrıca bir estetik cerrahi kliniği ile parti ve etkinlik organizasyonları konusunda uzmanlaşmış bir yapım şirketinin sahibi olduğu belirtildi. 39 yaşındaki sunucu, güvenlik ve suçla ilgili konuları ele aldığı "Mission Impossible (İmkansız Görev)" adlı programıyla tanınıyor.

Mısırda ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı
Başlık ResmiMısırda ekranların tanınan yüzüydü: Ünlü sunucu idama çarptırıldı

Mısır’da tasarlayarak adam öldürme, terör eylemleri, bazı tecavüz suçları ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarında idam cezası uygulandığı biliniyor. Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’na göre, 2025 yılında ülkede 541 idam cezası verildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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