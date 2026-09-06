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Spor

Eski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı

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Eski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı
Fotoğraf Başlığı Eski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından hakem kararları tartışma konusu oldu. beIN Trio ekibi; Beşiktaş'ın iptal edilen golü, Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi ve Vlahovic-Skriniar arasındaki gerginlikte verilen kararları değerlendirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından derbide hakem kararları da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

BeIN Trio programında, derbinin tartışmalı pozisyonları eski hakemler Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tarafından değerlendirildi.

Eski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı
Başlık ResmiEski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı

BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE FAUL KARARI DOĞRU MU?

Beşiktaş'ın ağlarla buluşan ancak hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edilen golü, Trio ekibinin ilk değerlendirdiği pozisyon oldu.

Seçim Demirel, hakemin düdüğü erken çalmasını eleştirirken faul kararının da tartışmaya açık olduğunu belirtti:

"Faul pozisyonundan önce ceza sahasında, ikili mücadelede çalınan bir düdük var. VAR'ın uygulandığı bir müsabakada bunun protokole uygunluğunu tartışmak lazım. VAR protokolü, pozisyonun sonuçlanmasını ve ardından kararın verilmesini bekliyor. Elit ve FIFA kokartlı hakemimizden pozisyonun sonuçlanmasını ve sonrasında karar vermesini beklerdik ama öyle olmadı. Erken düdük çalarak çok ciddi bir hata yaptı. Faul kısmı ise tamamen hakem takdirinde. Erken çalarak hata yaptı."

Deniz Çoban ise pozisyonda faul olmadığını savundu:

"Formadan tutmak, tek başına faul için yeterli olmaz. Müdahalenin rakibin hareketini kısıtlaması gerekir. Bana göre bu pozisyonda faul gerçekleşmiyor. Anlık bir formadan tutup bırakma var. Bu müdahale rakibin hareket kabiliyetini etkilemiş gibi görünmüyor. Benim açımdan faul yok. Hakem düdüğü çok erken çaldı, en fazla eleştireceğim konu bu."

Bülent Yıldırım da golün geçerli sayılması gerektiği görüşünü dile getirdi:

"Futbol içinde burada bir faul beklentisi yok, etkili ve kuvvetli çekme yok. Hem düdük zamanlamasının çok erken olduğunu düşünüyorum hem de faule katılmıyorum. Bence gol, en doğru karar olurdu."

Eski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı
Başlık ResmiEski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı

VLAHOVIC-SKRINIAR GERİLİMİNDE KIRMIZI KART ÇIKMALI MIYDI?

Derbide Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerginlik de hakemlerin gündemine geldi. Deniz Çoban, pozisyonda iki oyuncunun da kırmızı kartla cezalandırılabileceğini söyledi.

"Pozisyon hakemin kucağına gelmiş. Bir gerginlik var, disiplin uygulamanız gerekiyor. Tam da eşit disiplin cezasını uygulayacak fırsat var elinizde. Fenerbahçeli oyuncunun eli rakibinin boğazına gidiyor, sonradan da agresifliğini sürdürüyor. Kırmızı karta kadar gider."

Deniz Çoban, Skriniar'ın da olayın başlangıcında rakibinin üzerine gittiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaşlı oyuncu ise ilk olayı başlatan o, rakibinin üzerine giden o, sarı kartı cepte. Yerinde durmuyor, sürekli bir şeyler söylüyor. Bunun devamında hiç hoş olmayacak bir hareket de yapıyor. Karşılıklı kırmızı kartla iş çözülebilirdi. VAR'ın Vlahovic'in hareketini tespit etmesi gerekirdi."

Eski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı
Başlık ResmiEski hakemler derbideki hakem kararlarını değerlendirdi: Bu kararla ciddi bir hata yaptı

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU

Derbinin bir diğer tartışmalı anı, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon oldu. Trio ekibi, Beşiktaşlı Salih'in Kerem'e müdahalesinin ceza sahası içinde gerçekleşip gerçekleşmediği ve penaltı gerekip gerekmediği konusunda farklı görüşler ortaya koydu.

Seçim Demirel, penaltı verilmesi gerektiğini savundu:

"İhlali çizgi üzerinde görüyorum. Salih'in Kerem'in dizine bir müdahalesi olduğunu görüyorum. Bir temas gerçekleşiyor, rakibin adım frekansı bozuluyor. Bir sonraki hareketini engellediğini düşündüğüm için penaltı kararını daha doğru buluyorum."

Deniz Çoban da penaltı kararının daha doğru olacağı görüşünde:

"Beşiktaşlı oyuncunun topla hiç oynama şansı yok. Dize ve ayağa temas var. Penaltı kararı verilse çok daha doğru bulurdum. Pozisyon çizgi üzerinde."

Bülent Yıldırım ise hakemin devam kararını doğru buldu:

"Ayakta bir çelme, engelleme ve etki görmüyorum. Kerem, normal adımlamada devam edebilirdi. Bana çok inandırıcı gelmedi. Etki varsa bile pozisyon dışarıda. Ben devam kararını doğru buluyorum."

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde
SPOR

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dünya basınında! Skriniar ve Vlahovic gündemde
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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